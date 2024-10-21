РЖД продает «Зеленое озеро»
Компания выставила на торги детский оздоровительный лагерь в Ленобласти
РЖД продолжает избавляться от непрофильных активов в Ленобласти. Компания продает детский оздоровительный лагерь «Зеленое озеро» в Ленобласти за 46,4 млн рублей. Предложение вряд ли привлечет крупных инвесторов для туристического сегмента, но объект вполне можно адаптировать под глэмпинги, корпоративную базу отдыха или частную резиденцию, считают эксперты.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
ОАО РЖД выставило на продажу детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Зеленое озеро» в поселке Шалово, что в Лужском районе Ленобласти. База отдыха расположена на участке площадью 35,8 тыс. кв. м в смешанной лесопарковой зоне на берегу одноименного озера. В комплекс входит 50 построек: административные и спальные корпуса, столовая, клуб и хозяйственные строения. Есть электро- и водоснабжение. За объект компания планирует выручить 46,4 млн рублей. Прием заявок продлится до 28 октября, следует из данных площадки «РТС-тендер».
Рядом с детским лагерем проходит железная дорога. В непосредственной близости расположены станция Луга и автомобильная развязка трассы Е95 (Россия — Белоруссия).
«Направление выглядит интересным на фоне роста популярности Ленинградской области у туристов»,— считают в РЖД.
По информации сайта ОЖД (филиал РЖД), сейчас у компании в Ленобласти один действующий ДОЛ — «Маяк» в Приозерском районе. Ранее компания выставляла на продажу имущество оздоровительного лагеря «Экспресс» в Выборгском районе.
По словам партнера NF Group Станислава Бибика, близость к Петербургу делает объект доступным и увеличивает его привлекательность для определенных категорий инвесторов. Однако то, что ДОЛ является наследием советской эпохи и не расположен в направлении основных магистралей к Москве, может сузить круг потенциальных покупателей и вряд ли привлечет крупных инвесторов для туристического сегмента, говорит господин Бибик.
Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров отмечает, что серьезное влияние на стоимость объекта окажет состояние построек на участке. При этом сами земли входят в категорию особо охраняемых территорий и объектов, поэтому согласовать новое коммерческое строительство там будет почти нереально, говорит он.
Партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус называет стоимость предложения адекватной. Что касается будущего использования объекта, то эксперт видит схожую сферу — современная база отдыха или загородный клуб.
Станислав Бибик полагает, что место можно адаптировать под специализированное медицинское учреждение или реабилитационный центр, что уже практиковалось на похожих объектах. В данном случае этому будут способствовать инфраструктура и природные условия.
«Также возможна адаптация под корпоративную базу отдыха или частную резиденцию для отдыха на природе, вдали от городской суеты. Ленинградская область в последние годы стала популярным туристическим направлением, и такая база, после необходимой реновации, могла бы стать привлекательным объектом для внутреннего туризма или других рекреационных целей»,— рассуждает эксперт.
Сергей Владимиров отмечает, что территорию можно осовременить в соответствии с текущим видом использования или сделать глэмпинги, так как этот формат не предполагает капитального строительства и не требует сложных согласований.