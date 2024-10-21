РЖД продает «Зеленое озеро»

РЖД продолжает избавляться от непрофильных активов в Ленобласти. Компания продает детский оздоровительный лагерь «Зеленое озеро» в Ленобласти за 46,4 млн рублей. Предложение вряд ли привлечет крупных инвесторов для туристического сегмента, но объект вполне можно адаптировать под глэмпинги, корпоративную базу отдыха или частную резиденцию, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

ОАО РЖД выставило на продажу детский оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Зеленое озеро» в поселке Шалово, что в Лужском районе Ленобласти. База отдыха расположена на участке площадью 35,8 тыс. кв. м в смешанной лесопарковой зоне на берегу одноименного озера. В комплекс входит 50 построек: административные и спальные корпуса, столовая, клуб и хозяйственные строения. Есть электро- и водоснабжение. За объект компания планирует выручить 46,4 млн рублей. Прием заявок продлится до 28 октября, следует из данных площадки «РТС-тендер».

Рядом с детским лагерем проходит железная дорога. В непосредственной близости расположены станция Луга и автомобильная развязка трассы Е95 (Россия — Белоруссия).

«Направление выглядит интересным на фоне роста популярности Ленинградской области у туристов»,— считают в РЖД.

По информации сайта ОЖД (филиал РЖД), сейчас у компании в Ленобласти один действующий ДОЛ — «Маяк» в Приозерском районе. Ранее компания выставляла на продажу имущество оздоровительного лагеря «Экспресс» в Выборгском районе.

По словам партнера NF Group Станислава Бибика, близость к Петербургу делает объект доступным и увеличивает его привлекательность для определенных категорий инвесторов. Однако то, что ДОЛ является наследием советской эпохи и не расположен в направлении основных магистралей к Москве, может сузить круг потенциальных покупателей и вряд ли привлечет крупных инвесторов для туристического сегмента, говорит господин Бибик.

Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров отмечает, что серьезное влияние на стоимость объекта окажет состояние построек на участке. При этом сами земли входят в категорию особо охраняемых территорий и объектов, поэтому согласовать новое коммерческое строительство там будет почти нереально, говорит он.

Партнер Rusland SP Дмитрий Лехмус называет стоимость предложения адекватной. Что касается будущего использования объекта, то эксперт видит схожую сферу — современная база отдыха или загородный клуб.

Станислав Бибик полагает, что место можно адаптировать под специализированное медицинское учреждение или реабилитационный центр, что уже практиковалось на похожих объектах. В данном случае этому будут способствовать инфраструктура и природные условия.

«Также возможна адаптация под корпоративную базу отдыха или частную резиденцию для отдыха на природе, вдали от городской суеты. Ленинградская область в последние годы стала популярным туристическим направлением, и такая база, после необходимой реновации, могла бы стать привлекательным объектом для внутреннего туризма или других рекреационных целей»,— рассуждает эксперт.

Сергей Владимиров отмечает, что территорию можно осовременить в соответствии с текущим видом использования или сделать глэмпинги, так как этот формат не предполагает капитального строительства и не требует сложных согласований.

Владимир Колодчук