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Коммерсантъ FM
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«Динамо» помогло нейтральное поле

Московский клуб крупно обыграл «Рубин»

В последнем матче 12-го тура чемпионата России московское «Динамо» разгромило «Рубин» — 4:0. Бело-голубые набрали 23 очка и приблизились к замыкающему тройку «Локомотиву», сократив отставание от него до четырех баллов.

Игрок «Динамо» Луис Чавес (справа) и игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов

Игрок «Динамо» Луис Чавес (справа) и игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Игрок «Динамо» Луис Чавес (справа) и игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Домашний матч с «Динамо» «Рубину» пришлось провести на резервной арене, а по сути, на нейтральном поле в Нижнем Новгороде, так как Казань сейчас закрыта в связи с подготовкой к крупному политическому форуму — саммиту стран БРИКС. Договориться с бело-голубыми об обмене турами и сыграть в Москве не удалось, да и Российская премьер-лига в этой ситуации явно допустила накладку при составлении календаря. К тому же буквально накануне на нижегородском стадионе состоялась другая встреча 12-го тура между местным клубом и «Ростовом», которые уже изрядно вспахали газон.

Только переносом матча проблемы «Рубина» не исчерпывались. Из-за перебора желтых карточек казанцы лишились одного из лучших бомбардиров чемпионата Мирлинда Даку и центрального защитника Егора Тесленко, а еще были кадровые потери по здоровью. «Динамо» тоже предстало не в оптимальном составе, и прежде всего бросалось в глаза отсутствие Диего Лаксальта. Зато москвичи сразу получили фору, когда полузащитник номинальных хозяев Велдин Ходжа зацепил в своей штрафной площади Даниила Фомина, а Константин Тюкавин реализовал пенальти, назначенный за этот фол.

Команда Рашида Рахимова ответила на пропущенный гол острым прорывом Николы Чумича, который недавно дебютировал в национальной сборной Сербии, и очень опасным моментом с участием того же Ходжи. Дмитрий Кабутов создал для него все условия, а хорват почему-то даже не смог ударить, вызвав гневную реакцию со стороны главного тренера.

Впрочем, гости подсушили игру, отодвинув ее подальше от собственных и поближе к чужим воротам.

Они старались почаще давить через зону ответственности 19-летнего дебютанта казанцев Энри Мукбы, который располагался правее в тройке центральных защитников, и все-таки заставили его совершить результативную ошибку. Оказавшись один на один против Бителлу, он задел мяч рукой, что привело к назначению второго пенальти. Динамовцы решили сменить ногу, и этот 11-метровый уверенно исполнил Артур Гомес. Причем Рахимов тут же заменил расстроившегося Мукбу.

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Бителло (в центре) и Игор Вуячич

Бителло (в центре) и Игор Вуячич

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Николас Маричаль (слева) и Джоэль Фамейе

Николас Маричаль (слева) и Джоэль Фамейе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Илья Рожков (справа) и Артур Гомес

Илья Рожков (справа) и Артур Гомес

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Хорхе Карраскаль (слева)

Хорхе Карраскаль (слева)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Илья Рожков (справа) и Артур Гомес

Илья Рожков (справа) и Артур Гомес

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

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Бителло (в центре) и Игор Вуячич

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Николас Маричаль (слева) и Джоэль Фамейе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Илья Рожков (справа) и Артур Гомес

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Хорхе Карраскаль (слева)

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Илья Рожков (справа) и Артур Гомес

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Еще две перестановки наставник «Рубина» произвел в перерыве. Нужно было спасать матч, и Кабутов в начале второго тайма мог вернуть интригу, если бы завершил свой рейд по правому флангу более точным ударом или если бы Джоэль Фамейе успел замкнуть дальнюю штангу. А вышло так, что казанцы увлеклись атакой и пропустили третий гол. Центральный защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна задержался в противоположной штрафной после стандарта и дождался классной подачи от Луиса Чавеса. Правда, парагвайцу повезло, что голкипер Евгений Ставер поскользнулся на тяжелом газоне и не сумел выпрыгнуть на мяч.

Уступая 0:3, «Рубин» уже думал лишь о том, чтобы хотя бы размочить счет.

Но как ни атаковали казанские футболисты, все было без толку. Москвичи чувствовали себя гораздо лучше на нижегородском поле и не упустили случая увеличить разницу усилиями Ярослава Гладышева. Ему ассистировал Хорхе Карраскаль, который и сам в концовке чуть не оформил дубль, когда угодил в каркас ворот, а затем проиграл дуэль Ставеру.

Бело-голубые одержали победу — 4:0, которая была им очень нужна, чтобы вслед за ЦСКА подкатиться к «Локомотиву» и оторваться от «Спартака». С 23 очками они по-прежнему занимают пятое место, находясь ниже армейцев по дополнительным показателям, но сократили отставание от железнодорожников до четырех пунктов.

Александр Ильин

Двенадцатый тур

«Акрон»—«Зенит» 0:5

Мостовой, 16, 39; Кассьерра, 45; Гонду, 52; Артур, 85. Удаление: Савичев («Акрон»), 75 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Факел» 2:3

Талал, 13; Камилов, 33 — Каштанов, 16, 90+4; Марков, 77 (пен.)

«Пари Нижний Новгород»—«Ростов» 1:1

Царукян, 75 — Осипенко, 90+2 (пен.)

«Химки»—«Локомотив» 2:0

Бакаев, 54, 60

«Спартак»—«Краснодар» 0:3

Ленини, 8; Са, 45; Медина, 90+6 (автогол)

«Динамо» (Мх)—ЦСКА 0:1

Мусаев, 56

«Оренбург»—«Крылья Советов» 2:2

Марин, 72 (пен.), 90+3 — Сергеев, 11; Печенин, 31. Удаление: Костанца («Крылья Советов»), 68

«Рубин»—«Динамо» (М) 0:4

Тюкавин, 4 (пен.); Артур, 38 (пен.); Бальбуэна, 62; Гладышев, 89

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 9 3 0 25:5 30

2. «Зенит» 9 2 1 28:4 29

3. «Локомотив» 9 0 3 26:16 27

4. ЦСКА 7 2 3 22:7 23

5. «Динамо» 7 2 3 23:12 23

6. «Спартак» 5 4 3 17:12 19

7. «Рубин» 4 3 5 14:19 15

8. «Ростов» 3 4 5 14:21 13

9. «Крылья Советов» 3 3 6 11:17 12

10. «Акрон» 3 3 6 16:25 12

11. «Нижний Новгород» 3 3 6 12:22 12

12. «Динамо» (Мх) 2 5 5 5:10 11

13. «Химки» 2 5 5 11:20 11

14. «Факел» 2 4 6 8:20 10

15. «Оренбург» 1 5 6 14:22 8

16. «Ахмат» 0 6 6 9:23 6

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