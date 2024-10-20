«Динамо» помогло нейтральное поле

В последнем матче 12-го тура чемпионата России московское «Динамо» разгромило «Рубин» — 4:0. Бело-голубые набрали 23 очка и приблизились к замыкающему тройку «Локомотиву», сократив отставание от него до четырех баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок «Динамо» Луис Чавес (справа) и игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Игрок «Динамо» Луис Чавес (справа) и игрок «Рубина» Дмитрий Кабутов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Домашний матч с «Динамо» «Рубину» пришлось провести на резервной арене, а по сути, на нейтральном поле в Нижнем Новгороде, так как Казань сейчас закрыта в связи с подготовкой к крупному политическому форуму — саммиту стран БРИКС. Договориться с бело-голубыми об обмене турами и сыграть в Москве не удалось, да и Российская премьер-лига в этой ситуации явно допустила накладку при составлении календаря. К тому же буквально накануне на нижегородском стадионе состоялась другая встреча 12-го тура между местным клубом и «Ростовом», которые уже изрядно вспахали газон.

Только переносом матча проблемы «Рубина» не исчерпывались. Из-за перебора желтых карточек казанцы лишились одного из лучших бомбардиров чемпионата Мирлинда Даку и центрального защитника Егора Тесленко, а еще были кадровые потери по здоровью. «Динамо» тоже предстало не в оптимальном составе, и прежде всего бросалось в глаза отсутствие Диего Лаксальта. Зато москвичи сразу получили фору, когда полузащитник номинальных хозяев Велдин Ходжа зацепил в своей штрафной площади Даниила Фомина, а Константин Тюкавин реализовал пенальти, назначенный за этот фол.

Команда Рашида Рахимова ответила на пропущенный гол острым прорывом Николы Чумича, который недавно дебютировал в национальной сборной Сербии, и очень опасным моментом с участием того же Ходжи. Дмитрий Кабутов создал для него все условия, а хорват почему-то даже не смог ударить, вызвав гневную реакцию со стороны главного тренера.

Впрочем, гости подсушили игру, отодвинув ее подальше от собственных и поближе к чужим воротам.

Они старались почаще давить через зону ответственности 19-летнего дебютанта казанцев Энри Мукбы, который располагался правее в тройке центральных защитников, и все-таки заставили его совершить результативную ошибку. Оказавшись один на один против Бителлу, он задел мяч рукой, что привело к назначению второго пенальти. Динамовцы решили сменить ногу, и этот 11-метровый уверенно исполнил Артур Гомес. Причем Рахимов тут же заменил расстроившегося Мукбу.

Еще две перестановки наставник «Рубина» произвел в перерыве. Нужно было спасать матч, и Кабутов в начале второго тайма мог вернуть интригу, если бы завершил свой рейд по правому флангу более точным ударом или если бы Джоэль Фамейе успел замкнуть дальнюю штангу. А вышло так, что казанцы увлеклись атакой и пропустили третий гол. Центральный защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна задержался в противоположной штрафной после стандарта и дождался классной подачи от Луиса Чавеса. Правда, парагвайцу повезло, что голкипер Евгений Ставер поскользнулся на тяжелом газоне и не сумел выпрыгнуть на мяч.

Уступая 0:3, «Рубин» уже думал лишь о том, чтобы хотя бы размочить счет.

Но как ни атаковали казанские футболисты, все было без толку. Москвичи чувствовали себя гораздо лучше на нижегородском поле и не упустили случая увеличить разницу усилиями Ярослава Гладышева. Ему ассистировал Хорхе Карраскаль, который и сам в концовке чуть не оформил дубль, когда угодил в каркас ворот, а затем проиграл дуэль Ставеру.

Бело-голубые одержали победу — 4:0, которая была им очень нужна, чтобы вслед за ЦСКА подкатиться к «Локомотиву» и оторваться от «Спартака». С 23 очками они по-прежнему занимают пятое место, находясь ниже армейцев по дополнительным показателям, но сократили отставание от железнодорожников до четырех пунктов.

Александр Ильин