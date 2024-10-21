По авторскому счету

В рамках закона о «сиротских» произведениях Минкультуры разработало критерии для банков, в которых организации по управлению правами авторов могут открывать номинальные счета. Так, банк должен работать не менее 12 лет и в течение последних шести показывать достаточность капитала и доходность не ниже определенного уровня. Участники рынка и аналитики не уверены в том, что данные критерии станут гарантией надежности банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минкультуры разработало требования к кредитным организациям, в которых ОКУП (организация по управлению правами на коллективной основе, например, Российское авторское общество — РАО) может открывать номинальные счета для зачисления авторских вознаграждений, следует из соответствующего проекта постановления правительства (есть в распоряжении «Ъ»). Сам документ приурочен к принятым поправкам к Гражданскому кодексу РФ об использовании произведений с недоступным правообладателем (так называемых орфанных, или «сиротских»).

Закон о «сиротских» произведениях был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в июле. Согласно ему, ОКУП с государственной аккредитацией будет принимать заявления на использование орфанного контента. Если в течение 30 рабочих дней после публикации на сайте ОКУП автор или правообладатель не объявится, организация будет иметь право заключить с заявителем лицензионный договор, в рамках которого лицензиат будет переводить вознаграждение на номинальный счет. Ответственная ОКУП и финансовый партнер пока законодательно не определены.

Согласно проекту постановления Минкультуры, кредитная организация, выбранная ОКУП для открытия номинального счета, должна иметь лицензию ЦБ, соответствовать классификационной группе не ниже «2» (по методу оценки ЦБ; относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых есть недостатки, которые в случае неустранения могут привести к возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев), а также работать не менее 12 лет. Кроме того, в течение последних шести лет показатель достаточности собственных средств кредитной организации должен быть не менее 25%, а основного капитала — не менее 15%. Уточняется, что за последний отчетный год показатель прибыльности активов организации должен составлять не менее 2,5%, доходности — не менее 10%. В случае принятия постановление вступает в силу с 1 марта 2025 года и будет действительно до 1 марта 2031 года.

В министерстве уточнили, что сейчас перечень кредитных организаций, подходящих под перечисленные требования, отсутствует. Соответствие кредитных организаций требованиям обеспечит сохранность вознаграждений авторов и правообладателей, зачисляемых на номинальные счета, считают в Минкультуры.

В Национальной федерации музыкальной индустрии (НФМИ, объединяет лейблы «Блэк Стар», «Лотус Мьюзик» и т. п.) не согласны с этим. По ее мнению, предложенные критерии не будут обеспечивать финансовую стабильность и надежность хранимых средств. Так, в организации настаивают, что с целью защиты интересов государства и авторов произведений целесообразно предусмотреть, что номинальные счета должны открываться в банках с преимущественным госучастием. Собеседники “Ъ” на медиарынке обращают внимание, что под изложенные в проекте требования подходит «аффилированный с управленцами РАО коммерческий банк "Новый век"». Ни в РАО, ни в «Новом веке» не ответили на запрос “Ъ”.

Критерии, предлагаемые для банков, выглядят нелогичными и напоминают «подгонку под конкретных игроков», отмечает главный финансовый аналитик «Регблока» Анна Авакимян: «С точки зрения эффективности управления активами и пассивами достаточность капитала в размере не менее 25% свидетельствует о неэффективном управлении капиталом. Эффективный диапазон — 12–14%». Высокий уровень достаточности капитала могут иметь банки, которые специализируются на высокорисковом кредитовании или на платежах и переводах, «но это никак не связано с надежностью кредитной организации, скорее напротив», считает она.

Юлия Юрасова