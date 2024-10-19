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Коммерсантъ FM
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Художники призвали Третьяковку не закрывать отдел новейших течений

Третьяковская галерея планирует закрыть отдел новейших течений, следует из открытого письма российских художников, искусствоведов и сотрудников музея. В письме они призвали дирекцию галереи и музейное управление Минкульта отказаться от такого решения. Закрытие отдела новейших течений намечено на 22 октября.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Считаем этот акт дирекции музея грубой и непростительной ошибкой, наносящей серьезный ущерб современному искусству России, музейному делу в нашей стране, культурному кругозору отечественной публики, наконец, репутации самой Третьяковской галереи»,— говорится в открытом письме художников. Его текст опубликовала в своем Telegram искусствовед Софья Багдасарова.

Историк искусства Андрей Ерофеев, с 2002-го по 2008 год заведовавший отделом новейших течений Третьяковки, рассказал РБК, что письмо подписали 200 человек. Среди них — художники Комар и Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев.

В письме говорится, что отдел создали в 2001 году для хранения, популяризации и расширения первой панорамной коллекции новейшего искусства России. Сейчас в ней несколько тысяч экспонатов, большую часть из которых передали в дар художники и коллекционеры.

В 1930-х годах в Третьяковской галерее закрывали отдел новейших течений, напомнили авторы письма. Тогда в нем был собран русский авангард 1910–1920-х годов. Сохранившаяся коллекция — «гордость галереи и составляют ее мировую славу», подчеркивается в письме. Авторы отмечают, что часть экспонатов вновь может быть утрачена.

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