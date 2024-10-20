Удвоение благородных металлов

Московская биржа (MOEX: MOEX) запускает торги платиной и палладием. Из-за высокой доли промышленного спроса на эти металлы их котировки слабо коррелируют с ценами на золото и серебро. Между тем за последний год котировки этих металлов оставались в узком коридоре: по платине — $880–1090 за унцию, по палладию — $900–1070 за унцию. Аналитики не исключают роста цен в будущем году в случае, если смягчение денежно-кредитной политики ФРС и монетарные стимулы в Китае окажут положительное влияние на мировую экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вне корреляции

В условиях высокой «токсичности» доллара и евро покупка золота стала основной альтернативой валютным сбережениям. В числе распространенных способов приобретение не только физического золота — в виде слитков и монет, но и бумажного — в виде обезличенных металлических счетов, брокерских счетов или биржевых ПИФов, ориентированных на драгметаллы. С понедельника, 21 октября, инвесторам станут доступны биржевые операции не только с золотом и серебром, но и с платиной и палладием. Торги будут проводить в двух режимах — с исполнением «завтра» или «сегодня».

При торговле металлами платиновой группы стоит учитывать низкую корреляцию их котировок с ценами на золото и серебро. На минувшей неделе цена золота на спот-рынке впервые в истории превысила уровень $2700 за тройскую унцию, что почти на 3% выше значений конца сентября. Сопоставимый рост отмечается и в серебре, стоимость которого приближалась к $33 за унцию — максимума с осени 2012 года. С начала года данные металлы подорожали соответственно на 32% и 38%.

В октябре платина и палладий также уверенно прибавляли в цене, но на более долгосрочном горизонте по-прежнему сильно отстают от золота и серебра.

В пятницу платина подорожала на 1,6%, до $1012 за унцию, прибавив с начала месяца почти 4%. Палладий подорожал в октябре на 6,3%, до $1063 за унцию. Но даже с учетом более сильного подъема в последние дни цены остаются в узком коридоре с начала года: $880–1090 за унцию платины, $900–1070 за унцию палладия. К тому же текущие цены соответственно на 5,4% и 3% ниже значений конца 2023 года и в разы ниже исторических максимумов. В марте стоимость платины достигала $2300 за унцию, в апреле 2021 года стоимость палладия составляла $3014 за унцию.

Минусы электрификации

Хотя металлы платиновой группы относят к драгоценным металлам, инвестиционный спрос на них не превышает 1%. По данным Johnson Matthey, в 2023 году 44% потребления платины пришлось на автомобильную отрасль, 37,6% — на промышленность в целом, 18% — на ювелирную отрасль. В случае палладия свыше 84% металла используется в производстве автомобилей, 14% — в промышленности, 0,8% — в ювелирном деле. В связи с этим на ценообразование в значительной степени оказывает влияние состояние мировой экономики. «Спад в мировом производстве автомобилей, вызванный пандемией, проблемами с поставками и замедлением глобальной экономики, значительно сократил спрос на платиноиды»,— отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев.

Дополнительное давление на котировки оказывает все большая ориентация автомобильной отрасли на электромобили, в производстве которых палладий и платина почти не используются. «Переход к зеленой энергетике и электрификации автотранспорта негативно влияет на долгосрочный спрос на эти металлы, поскольку их основная роль связана с производством каталитических нейтрализаторов для автомобилей с ДВС»,— отмечает господин Климентьев.

Плюсы диверсификации

Поэтому участники рынка с острожным оптимизмом смотрят на перспективы движения цен на платину и палладий. По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, динамика будет сильно зависеть от того, удастся ли ФРС избежать рецессии благодаря решительному снижению процентных ставок и насколько результативными будут экономические стимулы Китая. «Негативными факторами для мировой экономики будут являться вероятное дальнейшее ухудшение отношений Китая и Запада, вероятное дальнейшее усиление геополитических противоречий, высокие процентные ставки на Западе и высокий уровень долга»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. До конца года, по его оценке, цены на платину будут находиться в диапазоне $1000–1100 за унцию, цены на палладий — в диапазоне $1000–1200 за унцию.

В 2025 году торговый диапазон цен на платину почти не изменится, оставшись в диапазоне $1000–1200 за унцию. При этом диапазон цен на палладий расширится до $1100–1600 за унцию.

С учетом среднего курса рубля к доллару в 2025 году рублевая цена платины составит 3,25–3,9 тыс. руб./г, палладия — 3,5–5,2 тыс. руб./г.

При этом участники рынка не ждут, что новые благородные металлы станут востребованы у частных инвесторов. «Как показывает глобальная практика, платина и палладий остаются скорее нишевыми активами по сравнению с золотом и серебром. Основная причина — более узкая область применения и менее устойчивая ликвидность, как следствие — их более высокая волатильность»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. Тем не менее для инвесторов с повышенной склонностью к риску и стремлением к отраслевой диверсификации новые инструменты могут стать привлекательным дополнением к портфелю, считает эксперт.

Виталий Гайдаев