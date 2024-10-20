Главные анонсы 21–27 октября

21 октября, понедельник

В Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна, прибывающего в РФ с официальным визитом.

В Москве в ЦВК «Экспоцентр» начнется Российская промышленная неделя.

В Красногорске откроется 27-я Международная выставка «ПИР Экспо 2024».

22 октября, вторник

В Казани откроется XVI саммит БРИКС. Запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

В Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге стартует Фестиваль китайского кино.

23 октября, среда

В Казани на полях саммита БРИКС пройдет встреча лидеров стран—участниц БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Там же запланирована двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В Душанбе начнется двухдневный V Форум ученых СНГ.

В Вашингтоне начнется встреча министров финансов и управляющих центральными банками G20.

24 октября, четверг

В Новокузнецке пройдет Российский угольный саммит.

В Екатеринбурге стартует 35-й чемпионат России по бодибилдингу.

25 октября, пятница

В Москве пройдут заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке и итоговая пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

В Москве состоится пленум ЦК КПРФ.

26 октября, суббота

В Москве состоится съезд партии «Справедливая Россия — За правду».

В Грузии пройдут парламентские выборы.

27 октября, воскресенье

В Узбекистане пройдут выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента.

В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.

В Уругвае пройдут выборы президента страны и членов палаты сенаторов.