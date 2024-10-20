Главные анонсы 21–27 октября
Важнейшие события предстоящей недели
21 октября, понедельник
В Москве состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна, прибывающего в РФ с официальным визитом.
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» начнется Российская промышленная неделя.
В Красногорске откроется 27-я Международная выставка «ПИР Экспо 2024».
22 октября, вторник
В Казани откроется XVI саммит БРИКС. Запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
В Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и Екатеринбурге стартует Фестиваль китайского кино.
23 октября, среда
В Казани на полях саммита БРИКС пройдет встреча лидеров стран—участниц БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Там же запланирована двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В Душанбе начнется двухдневный V Форум ученых СНГ.
В Вашингтоне начнется встреча министров финансов и управляющих центральными банками G20.
24 октября, четверг
В Новокузнецке пройдет Российский угольный саммит.
В Екатеринбурге стартует 35-й чемпионат России по бодибилдингу.
25 октября, пятница
В Москве пройдут заседание Совета директоров ЦБ по ключевой ставке и итоговая пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
В Москве состоится пленум ЦК КПРФ.
26 октября, суббота
В Москве состоится съезд партии «Справедливая Россия — За правду».
В Грузии пройдут парламентские выборы.
27 октября, воскресенье
В Узбекистане пройдут выборы в законодательную (нижнюю) палату парламента.
В Болгарии пройдут досрочные парламентские выборы.
В Уругвае пройдут выборы президента страны и членов палаты сенаторов.