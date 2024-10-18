В Сочи водитель BMW сбил подростка на пешеходном переходе

В четверг, 17 октября, в 07:55 на улице Чайковского в Центральном районе Сочи 37-летний водитель автомобиля марки BMW сбил 16-летнюю девочку-пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, авария случилась в районе дома 35/3, когда несовершеннолетняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда девочка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. О текущем состоянии подростка не сообщали.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе произошло ДТП с такси и автобусом. В последнем транспортном средстве находились люди.

Мария Удовик