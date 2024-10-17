В ДТП с такси и автобусом пострадали два человека в Сириусе

Вчера вечером, 16 октября, в Сириусе произошло ДТП, в котором легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства аварии, сообщила «Ъ-Сочи» пресс-служба ведомства федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

По предварительным данным, инцидент произошел около 22:00 в районе Континентального проспекта. 51-летний водитель такси, не убедившись в безопасности маневра, повернул налево на регулируемом перекрестке и столкнулся с автобусом марки «Сканиа». Последнее транспортное средство двигалось во встречном направлении.

В аварии пострадали водитель легкового автомобиля и 16-летняя пассажирка, их госпитализировали. Пассажиры автобуса не пострадали.

«Ъ-Сочи» писал, что иномарка сбила четырехлетнего ребенка на курорте. Пострадавшей девочке потребовалась помощь медиков.

Мария Удовик