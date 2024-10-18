Доброе слово и квадроберу приятно

Российский избиратель фрустрирован, а политики нервируют его еще больше, предлагая различные запретительные инициативы. Такой вывод прозвучал на научно-практической конференции «Тренды политических технологий». Участники обсудили природу множащихся запретов и посоветовали власти учиться находить общий язык с разными социальными группами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Абсурдные инициативы депутатов становятся тенденцией, они беспокоят и без того фрустрированного избирателя и начинают наносить ущерб имиджу власти, считает политолог Ярослав Игнатовский. Он сослался на спикера Госдумы Вячеслава Володина, призвавшего коллег по палате более ответственно подходить к озвучиванию своих идей. Политолог составил список «самых дурацких инициатив за последние десять лет»: в их число вошли предложения запретить работать не по полученной специальности, взимать налог на собак, сократить часы изучения иностранных языков в школах ради защиты традиций, а также идеи запрета курения женщинам до 40 лет и находящимся за рулем водителям, налогов на пикники с шашлыком и малое количество детей, а также запреты на Telegram, YouTube, колдовство, заговоры и чайлдфри.

Подобные инициативы сливаются в «белый шум», но некоторые идеи потом серьезно обсуждаются и даже принимаются, напомнил эксперт.

Он отметил, что большая часть таких инициатив «вбрасывается» представителями правящего большинства, и часть из них призвана отвлечь общество от других проблем, а цель других — прощупать почву и запустить общественную дискуссию. В основном эти идеи носят запретительный характер. Это не может не вызывать у людей раздражения — а сейчас многие и так в состоянии тревоги, и возможно, законодателям не помешало бы снизить градус эмоционального напряжения, предполагает политолог.

Каждый политик пытается привлечь внимание к своей деятельности, попытался объяснить действия коллег депутат Госдумы Станислав Наумов (ЛДПР). А именно предложения что-то запретить или кого-то наказать, как правило, носят наиболее резонансный характер. При этом любые позитивные инициативы (например, тринадцатая пенсия или бесплатный проезд для студентов) требуют расходов — в отличие от запретов. Политолог Дмитрий Еловский считает, что иногда за попытками что-либо запретить стоит неумение работать с новыми социальными группами (такими, например, как квадроберы). Между число таких групп бурно растет: мобилизованные, жены мобилизованных, дети мобилизованных, релоканты, новые сотрудники ВПК, антиваксеры, противники биометрии и т. д.

Нахождение новой социальной группы и налаживание с ней коммуникации — конкурентное преимущество любого политика, уверен политолог, а если государство не строит диалог с такими группами, его построит другое государство.

В качестве удачных примеров неординарного выстраивания коммуникации оратор отметил президентскую кампанию представителя «Новых людей» Владислава Даванкова, который смог добиться симпатий у группы поддержки Бориса Надеждина, а также попытки «Справедливой России — За правду» привлечь к себе ультрапатриотов.

По мнению бывшего вице-губернатора Запорожской области Сергея Толмачева, политтехнологи могут использовать разные технологии сегментирования электората. Есть теория «пяти Россий» (выделяет патриотов, сторонников комфорта, лоялистов, технократов и либералов), есть эмпирическая модель политолога Евгении Стуловой (выделяет Россию воюющую, столичную, глубинную и уехавшую), а есть поколенческий подход, перечислил эксперт. Но независимо от выбранной методологии политик должен работать со всеми группами, находя для каждой свой сигнал, уверен господин Толмачев. Для этого хватит набора идей, которые транслируются властью и находят отклик у людей: в их числе господин Толмачев называет, в частности, «неосоветизм», борьбу с неонацизмом и политический реализм. По мнению эксперта, идеи эти пригодятся коллегам в 2025 году, когда региональные выборы станут «большой репетицией» парламентской кампании 2026 года.

Анастасия Корня