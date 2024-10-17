Ореховские мстили за своих

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела помощника председателя союза ветеранов Афганистана Евгения Стерлядкина, которого вместе с шестью сообщниками арестовал Замоскворецкий райсуд столицы. По версии ГСУ СКР, чтобы отомстить за убийство в 1993 году двух своих товарищей из ореховской ОПГ, он организовал серию покушений на членов этой же группировки. Среди них был криминальный авторитет Николай Ветошкин (Витоха), которого в правоохранительных органах считали «серым кардиналом» юга Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ГСУ СКР по Москве, главное из вменяемых ему в вину преступлений Евгений Стерлядкин совершил из мести за нападение на своих товарищей — Сергея Крошанова (Пожарник) и Игоря Абрамова (Диспетчер), которых еще в 1993 году расстреляли из автомата в кафе «Каширское».

Через пять лет Стерлядкин, сам являвшийся «авторитетом» ореховской преступной группировки, установил, что его ребят «заказал» Николай Ветошкин. После того как в 1994 году был взорван Сергей Тимофеев (Сильвестр), именно трижды судимый Витоха стал лидером одного из самых опасных криминальных сообществ столицы.

По данным следствия, 30 ноября 1998 года нанятые Стерлядкиным Волков и Камынин подстерегли Витоху и его водителя у магазина на улице Маршала Захарова, расстреляв из автомата Калашникова и пистолета. Шофер был ранен, а лидер ореховских скончался на месте — в него попало порядка 14 пуль. С места убийства исполнители скрылись на популярном тогда автомобиле ВАЗ-2107. Интересно, что та же машина использовалась для совершения и других преступлений — на ней только меняли номера.

Пока в криминальном мире разбирались, какая из бригад нанесла удар по лидеру ореховских, Евгений Стерлядкин, полагает следствие, продолжил казни.

В марте 1999 года по его заданию другой боевик, Тулупов, из пистолета ТТ застрелил в кафе «Фрейзи» Павла Мирошниченко (Мирон), которого считали бригадиром ореховских и человеком, приближенным к Витохе. Вместе с ним был убит его товарищ Шаталов. Преступление, по данным СКР, было совершено из личных неприязненных отношений.

В октябре 2004 года ореховские во главе со Стерлядкиным решили убрать еще одного активиста ОПГ Александра Корепанова (Беспалый). Вначале подчиненный Стерлядкина Олег Мальцев познакомил с Беспалым двух своих людей Льва и Томахина. На следующий день они подстерегли жертву у дома на Ореховом бульваре и на глазах у его сына расстреляли из двух пистолетов.

Последнее из вменяемых ему в вину преступлений Стерлядкин совершил лично. В апреле 2006 года он вместе с Мальцевым устроил засаду на участника ореховской ОПГ Владимира Камынина на 8-й Радиальной улице.

Застрелив мужчину, они засунули его труп в спальный мешок и вывезли в Калужскую область, где и зарыли. Тело до сих пор не нашли.

Впоследствии ореховская группировка была разгромлена силовиками. Большинство ее лидеров, которым удалось выжить в разборках, отбывают внушительные сроки, в том числе и пожизненные. Однако расследование совершенных ими преступлений продолжается.

По данным “Ъ”, операция по задержанию фигурантов этого уголовного дела была проведена 16 октября сотрудниками СКР, столичного угрозыска и бойцами ОМОН «Авангард» Росгвардии. Всем задержанным впоследствии были предъявлены обвинения в убийствах и покушениях на них, а также в незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222 УК).

По закону участники расследования должны предложить фигурантам заключить контракты с Минобороны и отправиться на СВО. Впрочем, Стерлядкину уже 60 лет, а его предполагаемым сообщникам по пятьдесят и больше, поэтому в штурмовики они могут не пройти по возрасту и здоровью.

Николай Сергеев