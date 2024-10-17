От пляжа откололся «Берег»
По решению суда ООО «Берег» лишается арендуемого на 20 лет участка на Павловке
ООО «Берег» лишают земельного участка на берегу Павловского водохранилища. По мнению муниципалитета, компания нарушила условия договора аренды, перекрыв доступ к пляжу местным жителям и незаконно разместив на нем туалеты, кафе и беседки. Доводы районных властей поддержали суды трех инстанций. По мнению гендиректора «Берега», решение администрации вернуть участок продиктовано желанием передать его новому владельцу.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанциях о расторжении договора аренды участка площадью 7,7 тыс. кв. м на берегу Павловского водохранилища. Территория пляжа в 2005 году была передана администрацией Нуримановского района компании «Берег» до 2054 года для организации досуга населения, однако, по мнению муниципалитета, арендатор нарушил условия договора, введя платный вход на пляж и разместив на нем несколько построек.
В исковом заявлении муниципалитет утверждал, что районные власти неоднократно получали жалобы от населения в связи с невозможностью подойти к воде. Нарушение прав граждан подтвердили прокурорская проверка, а также постановления о привлечении арендатора к административной ответственности.
Также администрация указала, что в 2016 году земельный участок был незаконно передан в доверительное управление третьему лицу, что прямо запрещено договором.
По мнению администрации, «Берег» ко всему прочему нарушил законодательство об охране окружающей среды, самовольно построив уличные туалеты, кафе, хозпостройки и бревенчатую баню. Позже туалеты были снесены, а на их месте установлены каркасные беседки со столами для приема пищи.
ООО «Берег» зарегистрировано в 2005 году в Уфе. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., доли в организации равномерно распределены между Павлом Борисовым, Виктором Минюком и Игорем Яковлевым. В 2023 году финансовые показатели фирмы оказались нулевыми.
Наличие незаконных построек подтвердила судебная экспертиза, которая установила, что построенные из пиломатериалов туалеты, о которых сообщала администрация, на момент обследования были демонтированы. При этом во время обследования были обнаружены баня-сауна с выгребной ямой, не эксплуатируемый биотуалет на бетонной площадке и деревянный туалет.
По мнению специалистов, в нарушение санитарных норм «Берег» указал недостоверные объемы подлежащих вывозу и утилизации объемов жидких бытовых отходов и не привел данные об исследованиях почвы на предмет загрязнения. Также отсутствовали данные об исследованиях пригодности воды для организации пляжа.
В числе других нарушений специалисты указали отсутствие договоров со специализированными организациями для дератизации и дезинсекции. Экспертами было установлено, что с 2005 года по июнь 2023 года отходы с туалетов и бани вывозились лишь один раз. Кроме того, при установке туалетов «Берег» нарушил требования к расстоянию от границ береговой линии.
Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами истца и разрешил расторгнуть договор.
Не согласившись с решением, «Берег» обратился с апелляционной жалобой, в которой доказывал, что администрация является ненадлежащим истцом по делу, так как права и обязанности арендодателя в 2021 году перешли к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. Кроме того, отметил ответчик, суд первой инстанции не дал оценку доводам о том, что постановления о привлечении административной ответственности были отменены, и оставил без внимания ходатайство о назначении повторной экспертизы.
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения, однако согласился с доводами ответчика о том, что передача земли в субаренду не может служить самостоятельным основанием для расторжения договора аренды.
Суд кассационной инстанции оставил решения без изменений.
Директор ООО «Берег» Павел Борисов в разговоре с «Ъ-Уфа» выразил мнение, что администрация целенаправленно изъяла участок у компании для передачи новому арендатору. Кого он имеет в виду, господин Борисов не уточнил.
По мнению директора, как таковых нарушений при эксплуатации пляжа не было, а компания принимала меры для облагораживания берега водохранилища и вложила около 10 млн руб., в том числе в обустройство детской и волейбольной площадок, освещение, а также проведения культурно-массовых мероприятий.
Взимание платы за вход на пляж Павел Борисов обосновал необходимостью убирать пляж и места общего пользования. По его словам, размер платы составлял 150 руб.
Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что суды правильно расценили обстоятельства дела. По его мнению, установив ограждение и взимая плату за вход, «Берег» превратил общедоступную территорию в закрытую зону отдыха и тем самым «фактически приватизировал» ее.
«Береговая полоса шириной 20 метров вдоль морей, рек и озер является территорией общего пользования. Ее нельзя приватизировать, огораживать или иным образом ограничивать к ней доступ граждан. Взимание платы за вход на пляж может быть законным только в случае, если речь идет о специально оборудованном пляже, где предоставляются дополнительные услуги (аренда лежаков, зонтов, работа спасателей)»,— отметил эксперт.