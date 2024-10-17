От пляжа откололся «Берег»

ООО «Берег» лишают земельного участка на берегу Павловского водохранилища. По мнению муниципалитета, компания нарушила условия договора аренды, перекрыв доступ к пляжу местным жителям и незаконно разместив на нем туалеты, кафе и беседки. Доводы районных властей поддержали суды трех инстанций. По мнению гендиректора «Берега», решение администрации вернуть участок продиктовано желанием передать его новому владельцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанциях о расторжении договора аренды участка площадью 7,7 тыс. кв. м на берегу Павловского водохранилища. Территория пляжа в 2005 году была передана администрацией Нуримановского района компании «Берег» до 2054 года для организации досуга населения, однако, по мнению муниципалитета, арендатор нарушил условия договора, введя платный вход на пляж и разместив на нем несколько построек.

В исковом заявлении муниципалитет утверждал, что районные власти неоднократно получали жалобы от населения в связи с невозможностью подойти к воде. Нарушение прав граждан подтвердили прокурорская проверка, а также постановления о привлечении арендатора к административной ответственности.

Также администрация указала, что в 2016 году земельный участок был незаконно передан в доверительное управление третьему лицу, что прямо запрещено договором.

По мнению администрации, «Берег» ко всему прочему нарушил законодательство об охране окружающей среды, самовольно построив уличные туалеты, кафе, хозпостройки и бревенчатую баню. Позже туалеты были снесены, а на их месте установлены каркасные беседки со столами для приема пищи.

ООО «Берег» зарегистрировано в 2005 году в Уфе. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб., доли в организации равномерно распределены между Павлом Борисовым, Виктором Минюком и Игорем Яковлевым. В 2023 году финансовые показатели фирмы оказались нулевыми.

Наличие незаконных построек подтвердила судебная экспертиза, которая установила, что построенные из пиломатериалов туалеты, о которых сообщала администрация, на момент обследования были демонтированы. При этом во время обследования были обнаружены баня-сауна с выгребной ямой, не эксплуатируемый биотуалет на бетонной площадке и деревянный туалет.

По мнению специалистов, в нарушение санитарных норм «Берег» указал недостоверные объемы подлежащих вывозу и утилизации объемов жидких бытовых отходов и не привел данные об исследованиях почвы на предмет загрязнения. Также отсутствовали данные об исследованиях пригодности воды для организации пляжа.

В числе других нарушений специалисты указали отсутствие договоров со специализированными организациями для дератизации и дезинсекции. Экспертами было установлено, что с 2005 года по июнь 2023 года отходы с туалетов и бани вывозились лишь один раз. Кроме того, при установке туалетов «Берег» нарушил требования к расстоянию от границ береговой линии.

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами истца и разрешил расторгнуть договор.

Не согласившись с решением, «Берег» обратился с апелляционной жалобой, в которой доказывал, что администрация является ненадлежащим истцом по делу, так как права и обязанности арендодателя в 2021 году перешли к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии. Кроме того, отметил ответчик, суд первой инстанции не дал оценку доводам о том, что постановления о привлечении административной ответственности были отменены, и оставил без внимания ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения, однако согласился с доводами ответчика о том, что передача земли в субаренду не может служить самостоятельным основанием для расторжения договора аренды.

Суд кассационной инстанции оставил решения без изменений.

Директор ООО «Берег» Павел Борисов в разговоре с «Ъ-Уфа» выразил мнение, что администрация целенаправленно изъяла участок у компании для передачи новому арендатору. Кого он имеет в виду, господин Борисов не уточнил.

По мнению директора, как таковых нарушений при эксплуатации пляжа не было, а компания принимала меры для облагораживания берега водохранилища и вложила около 10 млн руб., в том числе в обустройство детской и волейбольной площадок, освещение, а также проведения культурно-массовых мероприятий.

Взимание платы за вход на пляж Павел Борисов обосновал необходимостью убирать пляж и места общего пользования. По его словам, размер платы составлял 150 руб.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что суды правильно расценили обстоятельства дела. По его мнению, установив ограждение и взимая плату за вход, «Берег» превратил общедоступную территорию в закрытую зону отдыха и тем самым «фактически приватизировал» ее.

«Береговая полоса шириной 20 метров вдоль морей, рек и озер является территорией общего пользования. Ее нельзя приватизировать, огораживать или иным образом ограничивать к ней доступ граждан. Взимание платы за вход на пляж может быть законным только в случае, если речь идет о специально оборудованном пляже, где предоставляются дополнительные услуги (аренда лежаков, зонтов, работа спасателей)»,— отметил эксперт.

Идэль Гумеров