«Золотой запас» пустили в дело

Пять бывших сотрудников лишенного лицензии и признанного банкротом Роскомснаббанка стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве и присвоении денег. Речь идет о бывшем председателе правления банка Флюре Галлямове, его экс-заместителе Иреке Такиуллине, бывшем начальнике управления кредитования Руслане Шайхутдинове, экс-заместителе начальника финансового управления банка Ире Латыповой и бывшем члене совета директоров Рифате Гарипове. Обвинение также предъявили руководителю ООО «Золотой запас» Жанне Глобенко — компания получала деньги, которые вкладчики приносили в Роскомснаббанк. Ей инкриминируют мошенничество. Обвиняемые, по версии следствия, похитили 5,3 млрд руб. В эту сумму входят средства банка и деньги около 3 тыс. вкладчиков. Адвокат одного из обвиняемых с выводами следствия не согласен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывших руководителей Роскомснаббанка поместили в СИЗО до декабря

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Бывших руководителей Роскомснаббанка поместили в СИЗО до декабря

Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

В отношении бывших руководителей Роскомснаббанка расследуется уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и присвоении денег (ст. 160 УК РФ). Фигурантами дела стали бывший председатель правления Флюр Галлямов, его экс-заместитель Ирек Такиуллин, бывший начальник управления кредитования Руслан Шайхутдинов, экс-заместитель начальника финансового управления Ира Латыпова и бывший член совета директоров Рифат Гарипов. Обвинение также предъявили руководителю ООО «Золотой запас» Жанне Глобенко. Ей инкриминируют мошенничество.

В среду Октябрьский райсуд Уфы отправил в СИЗО до 30 ноября Руслана Шайхутдинова и Жанну Глобенко. Вчера тот же суд арестовал Ирека Такиуллина до 1 декабря.

Башкомснаббанк образовали в 1991 году в Уфе, а в 2018 году переименовали в Роскомснаббанк. Организацию контролировала семья предпринимателя, бывшего депутата Курултая Флюра Галлямова. В 2019 году банк потерял лицензию из-за неоднократного нарушения ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», недобросовестных действий руководства, связанных с участием в операциях клиентов, «направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки „финансовой пирамиды“». В июле 2021 года арбитражный суд Башкирии признал Роскомснаббанк банкротом.

Под «финансовой пирамидой» имелась ввиду краудфандинговая платформа «Золотой запас». Клиентам Роскомснаббанка, приходившим в отделения продлевать или вносить вклады, сотрудники банка предлагали воспользоваться услугами якобы более доходного финансового инструмента — «Золотого запаса». Он обещал вкладчикам до 16% годовых.

Как сообщал «Ъ-Уфа», уголовное дело возбудило ГСУ МВД по Башкирии в июне 2021 года. Пострадавшими признали 3 тыс. человек. По версии следствия, общая сумма ущерба клиентов «Золотого запаса» составила 1,3 млрд руб., а Роскомснаббанка, который выдавал необеспеченные кредиты — еще около 4 млрд руб.

По данным «Ъ-Уфа», следствие полагает, что Флюр Галлямов, являясь собственником банка, не позднее 2011 года, действуя из корыстных побуждений, создал организованную группу с участием четырех своих подчиненных и других неустановленных лиц с целью хищения денег банка через выдачу подконтрольным юрлицам заведомо невозвратных кредитов. Для этого обвиняемые составили и подписали документы, содержавшие недостоверную информацию о финансовом состоянии заемщиков. Подконтрольными юрлицами выступили не менее 14 организаций. Деньги, выведенные из банка по кредитным договорам, по версии следствия, были похищены обвиняемыми.

Юрист Виталий Буркин, представляющий интересы Ирека Такиуллина, в своем Telegram-канале выложил обращение инициативной группы вкладчиков «Золотого запаса» к Владимиру Путину. Они просят снять аресты с земельных участков под Уфой, которые принадлежат фирмам-заемщикам Роскомснаббанка (находятся в процедуре банкротства), чтобы продать их, а полученные средства распределить среди потерпевших.

По мнению господина Буркина, арестованные «не получили никакой выгоды от сделок, квалифицированных как хищения».

«Большинство кредитов, которые в обвинении названы как элемент хищения, были погашены. Имеется множество решений по гражданским делам и решений в деле о банкротстве банка, это подтверждающих. Я считаю, что обвинение о хищении денег банка предъявлено, чтобы усилить обвинение по деятельности «Золотого запаса». Обоснованность второго эпизода обвинения под самым большим вопросом, поскольку у должников в процедуре банкротства найдено имущество, за счет которого должно произойти погашение задолженности перед гражданами. Именно это имущество сейчас арестовано следствием, что и вызвало возмущение вкладчиков, так как арест в рамках уголовного дела может помешать реализации имущества с торгов в деле о банкротстве. А те факты, что есть дело о банкротстве, где все вкладчики включены в реестр кредиторов, задолженность признана решениями судов, вообще должны исключать рассуждения о хищении».

Связаться с адвокатами остальных обвиняемых не удалось.

Венера Хисамова