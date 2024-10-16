Запрет чайлдфри решили не множить

Депутаты Курултая Башкирии отозвали из Госдумы подготовленный ими законопроект о запрете идеологии чайлдфри. Два года назад именно башкирские парламентарии стали инициаторами движения против пропаганды бездетности, которое сейчас получило широкую административную поддержку. Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев разъяснил, что созданный группой сенаторов и депутатов под руководством Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина аналогичный законопроект «не просто дублирует наши предложения, а развивает их, предлагает четкий правовой механизм». Эксперт, комментируя такой поворот событий, указывает, что башкирские депутаты со своими инициативами давно стараются попасть в идеологический мейнстрим, а порой и опережают его — так случилось с инициативой о запрете чайлдфри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Подготовленный Курултаем Башкирии в соавторстве с депутатом Госдумы Эльвирой Аиткуловой законопроект о запрете идеологии чайлдфри отозван с рассмотрения. Соответствующая просьба разработчиков опубликована на сайте Госдумы.

Документ был внесен в Госдуму весной 2022 года и дважды направлялся на доработку после замечаний представителей правительства РФ и главы РПЦ. В частности, беспокойство патриарха Кирилла вызвало то, что законопроект приведет к запрету информации о монашеском образе жизни, исключающем рождение детей. Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко посчитал тогда поправки избыточными, указав, что информация, отрицающая семейные ценности, и так запрещена.

«Два года назад мы подняли тему, развернулась общественная дискуссия,— заявил в среду спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.— Наше предложение получило широкую поддержку. Актуальный вопрос был взят в работу федеральными депутатами». Он объяснил решение отозвать документ тем, что тот «выполнил свою функцию».

Между тем за время, прошедшее с момента внесения законопроекта в Госдуму, у документа появился конкурент.

Возглавляемая Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным группа сенаторов и депутатов Госдумы, по оценке господина Толкачева, разработала законопроект, который «не просто дублирует наши предложения, а развивает их, предлагает четкий правовой механизм». В пресс-службе Курултая в разговоре с “Ъ” добавили, что «новый законопроект шире — речь идет о недопущении распространения информации, пропагандирующей отказ от деторождения, в публичном поле вообще: в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе». А Эльвира Аиткулова в числе коренных отличий назвала то, что в альтернативном проекте ответственность за пропаганду бездетности аналогична той, что сейчас предусмотрена в ст. 6.21 КоАП за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или смену пола. Нарушителей-физлиц накажут штрафами до 400 тыс. руб., должностных лиц — до 800 тыс. руб., юрлиц — до 5 млн руб.

Политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что башкирские депутаты со своими инициативами давно стараются попасть в идеологический мейнстрим, а порой и опережают его — так случилось с инициативой о запрете чайлдфри. «Та попытка укладывалась в тренд, но в Кремле было не до этого, а теперь пришло время стимулировать рождаемость через очередной запрет,— говорит он.— Это безопасный путь: когда запрещаешь то, чего нет, все в выигрыше».

Наталья Балыкова, Уфа