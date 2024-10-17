Крупный российский холдинг купил производителя семенного картофеля «Аксентис»

Компания «Агроинвестпроект» Сергея Хаванова (владеет крупным сельскохозяйственным холдингом АТМ) купила 75% ООО «Аксентис» в Городце. «Аксентис» является одним из пяти крупнейших в России производителей семенного картофеля, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По состоянию на 2021 год на балансе «Аксентиса» находилось не менее 6 тыс. га сельхозземель и научно-производственная база, которая позволяет выращивать до 650 тыс. клубней семенного картофеля в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составляла 834 млн руб., чистая прибыль — 119 млн руб.

До сделки с «Агроинвестпроектом» совладельцами ООО «Аксентис» были Антон Ильсур, Виктор и Наталия Мингазовы. Теперь Антону Мингазову принадлежат оставшиеся 25% компании.

В 2023 году «Аксентис» пыталось купить ООО «Фермерское хозяйство Пуцко», которое связано с бывшим сенатором Глебом Фетисовым. Компания подавала заявку ФАС, и она согласовала сделку. Однако источники «Ъ» говорят, что стороны не договорились о цене.

ООО «Агроинвестпроект» на 55% принадлежит Сергею Хаванову, на 45% — Дмитрию Лукоянычеву. Сергей Хаванов владеет 73,5% агрохолдинга АТМ, в который входит диллер машин и сельхозоборудования «Агротрейд», производитель корнеплодов «Агроальянс НН», и застройщик «Агросейв».

Ирина Андреева