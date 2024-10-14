Авиакомпания Air Arabia планирует почти в 2 раза увеличить частоту рейсов из Казани в Шарджу. Из эмирата в ОАЭ пассажиры смогут отправиться на Восток, в Европу и Азию. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из Казани в 2 раза увеличат частоту вылетов в Шарджу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Из Казани в 2 раза увеличат частоту вылетов в Шарджу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Среди жителей Казани популярностью пользуются транзитные рейсы в Бангкок и на Пхукет (Таиланд), в Коломбо (Шри-Ланка), в Куала-Лумпур (Малайзия), на Гоа и Мумбаи (Индия).

Air Arabia осуществляет рейсы из Казани в Шарджу каждый день. С конца октября число полетов в эмират в ОАЭ вырастет до 14 в неделю.

В 2024 году авиакомпания также планирует запустить рейсы в Австрию и на Мальдивы. Перелеты из аэропорта Шарджи в аэропорт на Мальдивах будут проходить каждый день с 27 октября. Пассажиры, вылетающие на Мальдивы авиарейсом из Казани, получат стыковку в Шардже.

С 20 декабря 2024 года Air Arabia запустит транзитные рейсы в Вену со стыковкой в аэропорту Шарджи.

Диана Соловьёва