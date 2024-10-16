Иномарка сбила четырехлетнего ребенка в Сочи

В Сочи днем накануне, 15 октября, произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Около полудня на улице Вознесенская иномарка сбила четырехлетнюю девочку, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 32-летний водитель автомобиля «ОМОДА» допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку-пешехода. Она перебегала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей понадобилась помощь медиков.

В ГАИ Сочи призвали родителей регулярно беседовать с детьми о правилах дорожного движения и опасности транспортных средств. Водителей в очередной раз призвали соблюдать основополагающие правила проезда пешеходных переходов.

«Ъ-Сочи» писал, что неделей ранее, 10 октября, в Сочи после ДТП скончался водитель мопеда, которому оторвало руку. Авария произошла на улице Ленина в Адлерском районе курорта, виновник скрылся с места ДТП, но был задержан.

Вячеслав Рыжков