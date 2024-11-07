Сегодня исполняется 66 лет заместителю главы администрации президента РФ Дмитрию Козаку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Козак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Козак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:

— Дорогой Дмитрий Николаевич! С большой теплотой хочу поздравить Вас с Днем рождения. Мы очень давно знаем друг друга, и наряду с традиционными пожеланиями счастья и здоровья я хотел бы, чтобы Вам всегда в жизни помогал тот юношеский позитивный настрой, с которым Вы пришли в большую политику. Дмитрий Николаевич, Вы — большой оптимист и жизнелюб, это очень ценные качества для человека, помогающие решать самые сложные и нетривиальные задачи, которых у Вас немало. Оставайтесь самим собой, пусть сбудутся все Ваши мечты, пусть всегда с Вами будут понимание и поддержка команды единомышленников и близких!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»