Алюминимум, льготы

Правительство продолжает поддержку производителей алюминия: Минпромторг подготовил проект постановления для обнуления импортных пошлин на сырье для производства металла до конца 2025 года. Это позволит участникам рынка оставаться конкурентными. «Русал», который сам участвует в проектах по увеличению производства сырья в РФ, сегодня сталкивается со снижением спроса, и любая поддержка будет ценной, говорят аналитики.

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Правительство РФ освободит от уплаты импортной пошлины в 5% сырье для производства алюминия, следует из проекта постановления, подготовленного Минпромторгом. Льгота предоставляется на фторид алюминия и электроды, поставленные со 2 мая 2024 года по 31 декабря 2025 года включительно. В «Русале» отказались от комментариев.

В пояснительной записке говорится, что мера направлена на гарантированное обеспечение предприятий алюминиевой отрасли необходимым сырьем «в целях достижения показателей производства, потребления, экспорта и импорта отдельных видов продукции РФ, закрепленных в Стратегии развития металлургической промышленности».

Документ предполагает увеличение производства алюминия с 3,9 млн тонн по итогам 2021 года до 4,9 млн тонн к 2030 году. В стратегии также говорится о слабой сырьевой безопасности алюминиевой промышленности: запасы бокситов в РФ ограничены, только 35% российского алюминия производится из локального глинозема, недостающие объемы анодов закупаются в Китае.

В Минпромторге подтвердили подготовку меры, добавив, что срок действия курсовых экспортных пошлин, в том числе на алюминий, ограничен 31 декабря 2024 года.

По данным International Metallurgical Research Group, крупнейшим поставщиком фторида алюминия в мире выступает Китай. В 2023 году, согласно данным таможни КНР, страна поставила в РФ 6,7 тыс. тонн фторида алюминия. В зависимости от типа и эффективности производственного процесса около 10–25 кг фтористого алюминия используются при производстве одной тонны алюминия, говорится на сайте «Еврохим. Индустриальные решения». В апреле этого года «Русал» и крупный производитель удобрений «Фосагро» объявили о расширении сотрудничества в сфере поставок фтористого алюминия. Стороны договорились о продлении долгосрочного партнерства по поставкам продукции до 2044 года и увеличении объемов с текущих 75 тыс. тонн до 96 тыс. тонн в год. Поставки должны быть увеличены с середины 2026 года.

Постановление Минпромторга разработано в рамках решений Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая предоставила РФ и Казахстану квоту на беспошлинный ввоз сырья для производства алюминия.

Квота для России — 40 тыс. тонн фторида алюминия и 437 тыс. тонн электродов, для Казахстана — 15 тыс. тонн и 160 тыс. тонн соответственно. Внутреннее производство фторида алюминия и углеграфитовой продукции не полностью покрывают потребности и часть товаров поставляется из третьих стран, отмечала ЕЭК. Ранее комиссия уже предоставляла льготы на импорт фторида алюминия, введя в 2015 году нулевые импортные пошлины.

По отчетности «Русала» видно, что себестоимость в первом полугодии 2024 года оказалась на 14% ниже, чем в первом полугодии 2023 года, а цена даже несколько увеличилась, говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов. «Очевидно, здесь сказывается не рыночный тренд, а нормализация путей поставок сырья для предприятий после сложностей, с которыми компания столкнулась в результате антироссийских санкций»,— говорит он. Маржа по скорректированной EBITDA «Русала» выросла до 13,8% против 4,9% в прошлом году.

По словам аналитика, росту маржи производителей первичного алюминия способствует ослабление рубля, но компании могут сталкиваться со снижением спроса из-за стагнации в строительстве и машиностроении на фоне высоких ставок кредитования и высоких цен на металл. В этой связи возможность сэкономить — «пусть и небольшая, но поддержка» для игроков, говорит господин Худалов.

Евгений Зайнуллин