Кабель попал под нож

Интернет-провайдеры обвинили «Россети Урал» в демонтаже волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на территории Свердловской области. По оценкам Уральской ассоциации операторов связи, убытки каждой компании от этого оцениваются в 150–300 тыс. руб. Она направила обращение к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с просьбой принять меры. В компании «Россети Урал» отметили, что провайдеры были осведомлены о демонтаже незаконных ВОЛС и имеют возможность до 30 октября урегулировать отношения с сетевой компанией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С начала октября в Свердловской области произошло несколько аварий на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ С начала октября в Свердловской области произошло несколько аварий на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Урал» в Уральской ассоциации операторов связи (УралАОС), с начала октября в Свердловской области произошло несколько аварий на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС), вызванных повреждением кабелей и оборудования на опорах воздушных линий электропередачи, которые принадлежат ПАО «Россети Урал» и подконтрольным электросетевым компаниям.

«Без должного обоснования сотрудники "Россетей Урал" и подконтрольных электросетевых компаний массово, без соблюдения установленного порядка, беспредельно демонтируют ВОЛС операторов связи на территории Свердловской области. Несмотря на то что сети операторов размещены на официальных и оплаченных арендных условиях, "Россети" самоуправно срезают ВОЛС, оставляя огромное количество абонентов без доступа к связи»,— говорится в обращении УралАОС министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву и министру цифрового развития и связи Свердловской области Михаилу Пономарькову. В нем операторы связи также просят создать «рабочую группу для решения проблемы с участием энергетиков, министерства и представителей операторского сообщества».

УралАОС объединяет 14 региональных операторов. Среди них — «Инсис», «Интерсвязь-Урал», «Цифровые сети Урала», «Конвекс-Каменск» и другие.

Как рассказала «Ъ-Урал» президент УралАОС Ольга Шахметова, многие линии строились 5–15 лет назад, и сейчас операторы «могут не видеть какие-то ВОЛС», которые энергетики считают незаконными. По ее словам, убытки, которые понесли провайдеры, оцениваются в 150–300 тыс. руб. у каждого. По ее словам, операторы восстанавливают срезанные кабели.

В пресс-службе «Россетей Урал» подчеркнули, что демонтаж ВОЛС начался 8 октября на территории трех регионов: Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края.

По ее данным, предварительно все провайдеры были осведомлены о проведении работ. «Несмотря на то что большинство крупных провайдеров узаконили свои взаимоотношения с сетевой компанией, ряд операторов продолжают использовать имущество электросетевых компаний для самовольной прокладки линий связи, допуская вмешательство в функционирование энергетической инфраструктуры. Энергетики "Россети Урал" предоставляют возможность провайдерам до 30 октября урегулировать отношения с сетевой компанией»,— пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что в регионах присутствия выявлено более 500 тыс. опор с ВОЛС, из которых легализовано 64% точек их размещения. Сейчас в работе по демонтажу остается во всех регионах присутствия порядка 170 тыс. опор ЛЭП, где размещены ВОЛС уклоняющихся от своих обязательств провайдеров.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет, в том числе, о таких муниципалитетах на территории Свердловской области, как Горноуральский городской округ, Невьянск, Нижняя Тура, Тугулым, Талица, Сысерть, Байкалово и Слободо-Туринский район.

«Провайдеры размещали демонтируемые сейчас ВОЛС без согласования с нами, с нарушениями правил эксплуатации линий электропередачи и каких-либо мер безопасности, ставя под угрозу жизнь и здоровье сотрудников, которые занимаются демонтажем. Мы не демонтируем те ВОЛС, которые уже заактированы и легализованы»,— заверили в пресс-службе «Россетей Урал». Планируется, что демонтаж ВОЛС продлится до начала ноября.

Подобная ситуация сложилась в Екатеринбурге в 2011 году. Тогда мэрия приняла постановление, в соответствии с которым ВОЛС должны были демонтировать с опор наружного освещения и контактной сети до 2015 года и разместить их в подземных канализациях. Позже этот документ был оспорен в ФАС: в ведомстве сочли, что действия местных властей ограничивают конкуренцию на телекоммуникационном рынке, замедляют его развитие и могут привести к росту цен на услуги связи.

Мэрия отменила постановление, но не перестала пытаться изменить ситуацию. В начале 2013 года ТТУ и МУП «Горсвет» отказались пролонгировать договоры аренды с операторами связи, объясняя это тем, что операторы не выполняют условия, например перегружают опоры освещения проводами. В декабре 2013 года телекоммуникационные компании получили предписание от ТТУ с требованием убрать ВОЛС со столбов на центральных улицах Екатеринбурга в кабельную канализацию до 1 января 2014 года.

Анастасия Таначева