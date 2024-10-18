Во второй раз

У Саши Зорина из поселка Всеволодо-Вильва в Пермском крае рак крови — острый лимфобластный лейкоз. Мальчик заболел в два года, после интенсивного и долгого лечения вышел в ремиссию. Родители надеялись, что болезнь ушла, но она неожиданно вернулась. Теперь, чтобы победить лейкоз, химиотерапии недостаточно, требуется трансплантация костного мозга. В период подготовки к ней Саше необходима терапия противоопухолевым препаратом треконди. Но государство его не предоставляет бесплатно, а семье с четырьмя детьми покупка лекарства стоимостью более миллиона рублей не по силам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второй раз Саша переносит болезнь тяжелее — теперь он повзрослел и многое понимает, но старается не падать духом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Второй раз Саша переносит болезнь тяжелее — теперь он повзрослел и многое понимает, но старается не падать духом

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Саша не помнит, как болел в первый раз. Совсем не помнит — был слишком маленький. Рассказывает только, что к животу у него были пришиты мешочки. Мешочки он помнит, хотя они появились не сразу и исчезли сравнительно быстро.

Саша заболел весной 2017-го. Сначала пришли плохие результаты анализов крови перед плановой прививкой. Потом — больницы, врачи, суета, мама всегда рядом. Мучительная химиотерапия. Когда у Саши во время первого курса лечения случилось прободение язвы кишечника, химию пришлось приостановить. Малыша прооперировали, вывели на живот колостому и илеостому — те самые мешочки. Они так поразили малыша, что запомнились накрепко.

Год спустя Саша перенес еще одну срочную операцию на кишечнике, обе стомы убрали, поэтому исчезли и мешочки. А еще через год все продолжавшегося лечения, которое теперь уже проводилось в основном дома, амбулаторно, стало можно говорить: болезнь ушла.

— Саша начал понемножку оживать после стольких испытаний,— рассказывает Александра, мама мальчика.— Хотя часто болел — то и дело у него были простуды с осложнениями, поэтому учеба в первом классе у него не задалась. Он не успевал за учительницей, стеснялся одноклассников — не мог заставить себя отвечать у доски.

В школу Саша пошел в городе Губахе, где тогда жила семья Зориных. Когда мальчика оставили на второй год, родители решили: надо что-то менять. И перевезли детей в поселок Всеволодо-Вильва, чтобы они, а Саша особенно, росли на свежем воздухе, поближе к лесу и реке. При этом обязательным условием для переезда было наличие школы в поселке. И сюда мальчик снова пошел в первый класс, но уже по программе индивидуального обучения. Во второй раз в первый класс. Но ни родителей, ни самого Сашу эти подсчеты не волновали. Тут главное другое: мальчику во второй раз очень понравилось учиться в школе.

— У сына появилась чудесная учительница, она вникла в его историю и нашла к нему верный подход, который дал плоды,— говорит Александра.— Он подружился с одноклассниками! Стал много времени с ними проводить.

Саша всерьез увлекся рисованием и лепкой, даже победил в районном конкурсе, на который выставил свою работу — фигурку снеговика. Когда начались летние каникулы, мальчик только и мечтал, как пойдет во второй класс, ведь его ожидало столько нового и интересного…

Но болезнь вернулась. Во второй раз.

Почти все лето Саша провел в Областной детской больнице в Екатеринбурге под капельницами. Вот уже середина осени — и лечение все продолжается.

В первый раз с Сашей в больнице лежала мама. Сейчас ее заменил папа, а мама дома, с детьми: старшей, тоже Александрой, которой недавно исполнилось 13 лет, и младшими — шестилетним Мишей и трехлетним Костиком. По несколько раз в день она звонит Саше по видеосвязи, но все равно очень скучает по нему.

— Саша тяжеловато переносит лечение: иногда его тошнит, мучает такая слабость, что он не может встать с кровати,— вздыхает Александра.— Он переживает, что после химиотерапии у него выпали волосы, иногда прячет лицо от камеры. А порой даже отказывается от разговора.

И хотя ей кажется, что второй раз Саша болезнь переносит тяжелее — ведь теперь он повзрослел и многое понимает, мальчик старается не падать духом. Изучает сайты с описанием разных моделей автомобилей — Саша большой фанат мирового автопрома. А еще он пытается делать уроки самостоятельно. Но очень хочет домой, к маме, сестре и братьям, к занятиям с любимой учительницей. Это реалистичный план, но Сашины желания могут воплотиться лишь после трансплантации костного мозга.

Чтобы она прошла успешно и донорские клетки прижились, на этапе подготовки необходим дорогой противоопухолевый препарат треконди.

Чтобы болезнь ушла окончательно. Пусть и со второго раза.

Для спасения Саши Зорина не хватает 962 882 руб. Заведующий отделением детской онкологии №2 Областной детской клинической больницы Олег Аракаев (Екатеринбург): «У Саши диагностирован поздний комбинированный рецидив острого лимфобластного лейкоза с поражением костного мозга и центральной нервной системы. Учитывая диагноз, тяжелое течение болезни, высокий риск развития последующих рецидивов, мальчику назначена родственная трансплантация костного мозга, донором станет один из родителей. Для проведения предтрансплантационной подготовки Саше по жизненным показаниям требуется противоопухолевый препарат треконди, которого, к сожалению, нет в больнице». Стоимость лекарства 1 103 882 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО ОЗЭУ — еще 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 25 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 41 тыс. руб. Не хватает 962 882 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сашу Зорина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Сашиной мамы — Александры Владимировны Бельтюковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Пермский край