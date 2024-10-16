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На саммите БРИКС состоится очная встреча президентов России и Бразилии

В рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани, запланирована очная встреча Владимира Путина и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Бразилии Алексея Лабецкого.

По словам Алексея Лабецкого, готовится личная встреча лидеров двух стран в Казани в октябре. В телефонном разговоре президенты ранее обсудили двусторонние контакты. Посол подчеркнул, что российско-бразильские отношения продолжают развиваться в формате стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин также встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Казани.

Анар Зейналов

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