С 22 по 24 октября в Казани ограничат продажу алкоголя в местах, связанных с проведением саммита БРИКС. Это коснется отелей, вокзалов и других объектов, где будут находиться участники мероприятия. Исключение составят заведения общественного питания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ограничат продажу алкоголя во время саммита БРИКС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани ограничат продажу алкоголя во время саммита БРИКС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения затронут отели, такие как «Корстон», Kazan Palace by Tasigo, «Шаляпин Палас Отель», а также Казанскую ратушу, аэропорт, вокзал «Казань-1» и речной порт.

В июне аналогичный запрет был введен во время проведения Игр БРИКС и действовал на торговых точках, расположенных рядом со спортивными объектами.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября. Ожидается прибытие 24 глав государств, а также генеральных секретарей международных организаций, таких как ООН, ШОС и СНГ. На мероприятии будут работать около 2 тысяч журналистов из 59 стран.

Анар Зейналов