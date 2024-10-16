На саммите БРИКС в Казани будут работать 2 тысячи журналистов из 59 стран

На саммит БРИКС в Казани приедут около 2 тыс. журналистов из 59 стран. Об этом рассказала руководитель проекта «Саммит БРИКС» Фонда «Росконгресс» Юлия Холоднова.

Около половины журналистов представят иностранные СМИ. Другая половина приходится на российских журналистов. Представителей прессы будут принимать по аккредитации. На территории пресс-центра Казани организуют международный вещательный центр. Там журналисты смогут вести прямые эфиры.

На встрече с приглашенными государствами задействуют переводчиков на 16 языках.

На саммит БРИКС организуют 9 пунктов тестирования на COVID-19 и грипп. Участники мероприятия смогут попасть на встречу глав государств при наличии в системе отрицательных результатов на заболевания.

Диана Соловьёва