Восемь грибников потерялись в лесах Сочи с начала года

В 2024 году в Сочи зафиксировали восемь случаев пропажи грибников. Среди пропавших были четыре женщины и четыре мужчины, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Потерявшиеся — преимущественно местные жители в возрасте 50–60 лет. Чаще сочинцы отправлялись на сбор грибов в села Прогресс, Илларионовка и Агурское ущелье. Проблемы также возникали в Туапсинском районе, где с начала года заблудились три женщины и подросток.

В 2023 году в Хостинском районе Сочи дважды терялись пожилые женщины-грибники, одна из которых так и не была найдена. В Краснодарском крае помощь требовалась четырем грибникам, среди которых трое были люди старше 50 лет и один мужчина 23 лет.

Спасатели уточняют, что основные причины пропажи грибников заключаются в недостаточной подготовленности и незнании местности. Часто люди забывают надеть яркую одежду и удобную обувь, а также не берут с собой фонарь и минимальный набор для выживания в лесу, в том числе воду, перекус, спички, нож и теплую верхнюю одежду. Спасатели уточняют, что в лесу темнеет на час-два раньше. Это может привести к тому, что грибники не успевают вернуться домой до наступления темноты. Эксперты настоятельно призывают любителей сбора грибов быть более внимательными и тщательно планировать свои выезды в лес.

«Ъ-Сочи» писал, что медведь завел грибника на скалу. Пострадавшему помогли местные жители, которые услышали крик о помощи.

Мария Удовик