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В Сочи грибник сорвался со скалы, убегая от медведя

Житель города Сочи в лесу в Хостинском районе сорвался со скалы, убегая от медведя. Пострадавшему помогли спуститься спасатели, сообщили в пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи».

Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»

Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»

«Спасатели МКУ "Служба спасения города Сочи" совместно со спасателями ЮРПСО благополучно спустили пострадавшего со скалы. Медицинская помощь ему не потребовалась»,— говорится в сообщении.

Известно, что 48-летний местный житель отправился в лес за грибами. Когда уже начало темнеть, он увидел медведя, испугался и побежал. Из-за темного времени суток споткнулся и начал падать с крутой скалы, но зацепился за ветки деревьев.

Спасателей вызвали местные жители, услышав его крики.

Тат Гаспарян

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