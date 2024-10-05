В Сочи грибник сорвался со скалы, убегая от медведя

Житель города Сочи в лесу в Хостинском районе сорвался со скалы, убегая от медведя. Пострадавшему помогли спуститься спасатели, сообщили в пресс-службе МКУ «Служба спасения города Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи» Фото: МКУ «Служба спасения города Сочи»

«Спасатели МКУ "Служба спасения города Сочи" совместно со спасателями ЮРПСО благополучно спустили пострадавшего со скалы. Медицинская помощь ему не потребовалась»,— говорится в сообщении.

Известно, что 48-летний местный житель отправился в лес за грибами. Когда уже начало темнеть, он увидел медведя, испугался и побежал. Из-за темного времени суток споткнулся и начал падать с крутой скалы, но зацепился за ветки деревьев.

Спасателей вызвали местные жители, услышав его крики.

Тат Гаспарян