Индия и Канада теряют послов

Правительство Канады объявило о высылке шести индийских дипломатов, подозреваемых в преступной деятельности против канадских граждан. Решение Оттавы стало зеркальным ответом на выдворение из Индии шести канадских дипломатов, включая исполняющего обязанности посла, которые покинут Дели до субботы. Индийская сторона также отозвала своего посла в Оттаве из-за опасений за его безопасность. Оттава обвиняет главу индийской дипмиссии в причастности к заговору с целью убийства в июне прошлого года лидера сикхской общины страны Хардипа Сингха Ниджара, объявленного в Дели террористом. Длящийся больше года дипломатический скандал вспыхнул с новой силой после того, как лидеры Канады и Индии в ходе встречи на полях саммита АСЕАН в Лаосе не смогли урегулировать конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Постер с обвинениями индийского премьера Нарендры Моди в убийстве сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в городе Суррее (Канада)

Фото: Chris Helgren / Reuters Постер с обвинениями индийского премьера Нарендры Моди в убийстве сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара в городе Суррее (Канада)

Фото: Chris Helgren / Reuters

Исполняющий обязанности посла Канады в Индии Стюарт Росс Уилер, его заместитель и четыре первых секретаря канадской дипмиссии в Дели пакуют чемоданы и готовятся покинуть индийскую столицу. «Правительство Индии приняло решение выслать шесть канадских дипломатов. Им было предложено покинуть Индию до 23:59 в субботу, 19 октября 2024 года»,— говорится в распространенном в понедельник заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

В тот же день Оттава дала зеркальный ответ на действия Дели, отправив на родину такое же число индийских дипломатов. «Министерство иностранных дел Канады объявило, что шесть индийских дипломатов и консульских работников получили уведомления о выдворении из Канады в связи с целенаправленной кампанией против канадских граждан, которую проводят связанные с правительством Индии агенты»,— говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Обеспечение безопасности канадцев — главная задача канадского правительства. Решение о высылке этих лиц было принято с большим вниманием и только после того, как полиция собрала обширные, четкие и конкретные доказательства, которые идентифицировали шесть человек как лиц, представляющих интерес в деле Ниджара. Мы продолжаем просить индийское правительство поддержать продолжающееся расследование дела Ниджара, поскольку в интересах обеих наших стран докопаться до сути»,— заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

«Мы не ищем дипломатической конфронтации с Индией, но мы не будем сидеть сложа руки, когда агенты какой-либо страны связаны с попытками запугивания, преследования или даже убийства канадцев. Точка»,— добавила госпожа Жоли.

Один из лидеров канадской общины сикхов Хардип Сингх Ниджар, который на своей исторической родине был причислен к сепаратистам, борющимся за создание независимого государства сикхов Халистан, был застрелен неизвестными в июне прошлого года в канадской провинции Британская Колумбия на пороге сикхского храма. Несмотря на то что убийц так и не удалось идентифицировать и задержать, канадская сторона обвинила в причастности к его ликвидации правительство Индии. Это вызвало решительный протест Дели, где назвали это обвинение голословным.

На первом этапе дипломатической войны в сентябре прошлого года Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным местных СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии и занимался «преступной деятельностью». В ответ посольство Индии в Оттаве тогда приостановило выдачу канадцам виз всех типов, а правительство Индии приняло решение отправить домой 41 канадского дипломата. Работников канадской дипмиссии в Дели обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики.

Спустя год выясняется, что за последние месяцы стороны так и не смогли устранить почву для конфликта, в эти дни разгорающегося с новой силой.

Подтверждением того, что ситуация в канадско-индийских отношениях окончательно зашла в тупик, стало заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанное им на пресс-конференции в Оттаве в связи с новым витком дипломатического скандала. Комментируя свою личную встречу с премьером Индии Нарендрой Моди, состоявшуюся на полях саммита АСЕАН в Лаосе в конце прошлой недели, Джастин Трюдо заявил: «Я говорил напрямую с премьером Моди. Мы общались с коллегами из разведки, и, к сожалению, на каждом этапе пути, как после моего заявления в Палате общин в сентябре прошлого года, так и до сих пор, ответ индийского правительства заключался в отрицании».

Подтверждением того, что Оттава готова идти на обострение, стало сделанное на этой неделе заявление комиссара королевской Канадской конной полиции Майка Духема, сообщившего, что правительство Индии ведет незаконную деятельность в Канаде.

«Полиция нашла доказательства связи между агентами правительства Индии и убийствами, а также актами насилия»,— сообщил Майк Духем.

По словам высокопоставленного представителя канадской полиции, индийские власти через свою дипмиссию в стране «используют организованную преступность для создания небезопасной среды, нацеленной на южноазиатское сообщество Канады и вмешательство в демократические процессы». В частности, как следует из заявления Майка Духема, дипломаты и консульские работники Индии в Канаде тайно, иногда с помощью угроз и принуждения, собирали информацию для своего правительства с целью противоправных действий в стране.

В свою очередь, Дели обвиняет Оттаву в целенаправленном раскручивании антииндийской кампании.

«Под предлогом расследования реализуется преднамеренная стратегия очернения Индии в политических целях правительства премьера Трюдо»,— прокомментировал новый виток дипломатического скандала МИД Индии.

В заявлении внешнеполитического ведомства южноазиатской республики отмечается, что «враждебное отношение правительства Трюдо к Индии было очевидным уже давно». «С этой целью канадское правительство сознательно предоставило воинствующим экстремистам и террористам пространство для преследования, угроз и запугивания индийских дипломатов и общественных лидеров в Канаде. Это включало угрозы убийством в их адрес и в адрес индийских лидеров»,— заявили в МИД Индии.

После прозвучавших в Канаде обвинений в адрес индийского посла в Оттаве Санджая Кумара Вермы, якобы также причастного к заговору c целью убийства Хардипа Сингха Ниджара, в Дели заявили о том, что отзывают главу своей миссии домой в связи с опасениями за его безопасность. В сообщении МИД Индии также отмечается, что Санджай Кумар Верма — один из самых опытных и известных дипломатов страны с 36-летней карьерой, который ранее возглавлял дипмиссии в Японии и Судане, а также работал в Италии, Турции, Вьетнаме и Китае.

Сергей Строкань