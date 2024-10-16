Более 100 тонн мандаринов ввезли через российско-абхазскую границу

Таможенники на пропускном пункте «Адлер» проверили более 120 тонн ввозимых в РФ из Абхазии мандаринов. Первые коммерческие партии цитрусовых стали ввозить в Россию из Абхазии в начале октября, напомнили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Предприниматели ввозят также другую местную продукцию. Это фейхоа (50 тонн), хурма (7 тонн), лимоны (3 тонны), орехи (106 тонн). Всего по состоянию на 16 октября импортировали более 280 тонн сельхозпродукции из Абхазии.

В пресс-службе отметили, что необходимые таможенные операции в отношении скоропортящейся продукции на таможенном посту проводятся в приоритетном порядке, в максимально сжатые сроки. За сезон с октября 2023 года по март 2024 через границу провезли около 25 тыс. тонн мандаринов. В этом сезоне объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.

Первые 25 тонн мандаринов из Абхазии ввезли через пункт «Адлер» в начале октября. На тот момент импортировали 28 тонн продукции из соседней республики.

Вячеслав Рыжков