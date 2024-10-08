Через российско-абхазскую границу ввезли первые 25 тонн мандаринов

В Россию из Абхазии начали ввозить первые коммерческие партии цитрусовых. Сотрудники пропускного пункта «Адлер» на границе провели таможенный контроль первых 25 тонн мандаринов, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Помимо цитрусовых предприниматели начали ввозить фейхоа (более трех тонн). Всего на сегодняшний день импортировали более 28 тонн сельхозпродукции из Абхазии.

В Управлении отметили, что необходимые таможенные операции в отношении скоропортящихся продуктов проводятся в приоритетном порядке в сжатые сроки. В 2023 году первые поставки цитрусовых начались в первой половине октября. За весь сезон (с октября 2023 по март 2024 года) ввезли около 25 тыс. тонн мандаринов. В нынешнем сезоне ожидается объем поставок на уровне прошлого года.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что, по состоянию на середину сентября 2024 года, через пропускной пункт «Адлер» на российско-абхазской границе с начала года проехали около 2 млн автомобилей. Сейчас в обе стороны функционируют 27 полос движения, одна отдельная — для экскурсионных автобусов.

Вячеслав Рыжков