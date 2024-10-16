Все школы Ханты-Мансийска перевели на дистант из-за ОРВИ

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) всех школьников отправили на дистанционное обучение из-за заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на источник в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дети с первого по 11 класс во всех 10 школах будут учиться удаленно с 16 октября по 25 октября включительно — такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия.

По данным Роспотребнадзора Югры, с 7 по 13 октября в регионе было зарегистрировано 104,4 случая ОРВИ на 10 тыс. населения, что ниже, чем на предыдущей неделе. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от трех до шести лет, она составила 404,3 случая на 10 тысяч населения. Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 8,1 случая на 100 тыс. населения.

В связи с заболеваемостью ОРВИ в ХМАО переведены на дистант 11 школ и 20 классов 16 школ, один СУЗ, а также разобщены 32 группы в 22 детсадах.

Напомним, в конце сентября на карантин из-за участившихся случаев заболеваемости ОРВИ в Югре закрыли 66 классов в 25 школах.

Ирина Пичурина