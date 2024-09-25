Более 65 классов в 25 школах Югры закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на карантин из-за участившихся случаев заболеваемости ОРВИ закрыли 66 классов в 25 школах. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю в период с 16 по 22 сентября зарегистрировали 139,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. Это выше, чем на предыдущей неделе и превышает эпидемический порог на 49,6%.

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По данным ведомства, наибольшая заболеваемость отмечается среди детей от 7 до 14 лет и составила 434,8 случаев на 100 тыс. населения. В частности, в связи с заболеваемостью ОРВИ закрыты и переведены на дистанционное обучение восемь групп в шести детских садах (1,8 %), 43 группы двух СУЗов (5,1 %), одна группа в ВУЗе (14,3 %).

За неделю заболеваемость COVID-19 повысилась до 9,7 случаев на 100 тыс. населения. Отмечается, что большинство случаев зарегистрировано в форме ОРВИ (98,2%), а также в виде пневмоний (1,8%).» Заболеваемость COVID-19 отмечена в 19-ти муниципальных образованиях Югры, с наибольшим числом случаев в городе Сургуте, Нягани и Кондинском районе»,— сказано в сообщении.

Кроме того, заболеваемость внебольничными пневмониями составила 28,3 случаев на 100 тыс. населения, что выше среднего многолетнего уровня на 23,5. Среди заболевших 61,5% — взрослые.

Полина Хабарова