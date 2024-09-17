На грузинскую элиту надавили точечно

Предстоящие 26 октября парламентские выборы пройдут в Грузии на фоне все более ужесточающегося санкционного давления со стороны США. Вашингтон ввел новые персональные ограничительные меры — на этот раз в отношении 64 грузинских чиновников и бизнесменов, а также членов их семей. Власти в ответ дают понять, что подобными мерами Вашингтону «не удастся вернуть к власти режим Михаила Саакашвили».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

О новых визовых и финансовых санкциях в отношении грузинских властей и членов провластной элиты сообщил в понедельник Госдепартамент США. В заявлении пояснялось, что среди наказанных Вашингтоном — «государственные и муниципальные официальные лица», которые «злоупотребляли полномочиями с целью ограничения фундаментальных свобод грузинского народа», «вовлеченные в коррупцию» бизнесмены, а также лица, «распространяющие дезинформацию и способствующие насильственному экстремизму». Среди них, как отметили в ведомстве, члены парламента Грузии, «сыгравшие решающую роль в продвижении недемократического законодательства и ограничении прав гражданского общества».

При этом только четыре человека названы по имени.

Под санкции, во-первых, попали глава департамента по особым поручениям в МВД республики Звиад Харазишвили и его заместитель Милери Лагазаури. Их наказали за «участие в серьезных нарушениях прав человека при насильственном реагировании на мирные выступления против "закона об иностранном влиянии"». Во-вторых, в черном списке оказались «два лидера экстремистской группировки Константин Моргошия и Зураб Махарадзе». Их Госдепартамент обвинил в «серьезных нарушениях прав человека, включая насильственные нападения на грузин, которые использовали право на мирные собрания». Эти два фигуранта списка — основатели консервативной организации «Альт-Инфо», неоднократно инициировавшие атаки на ЛГБТ-активистов (Верховный суд РФ признал «международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее на территории страны) и всегда выступавшие с пророссийских позиций.

Новые санкции во вторник прокомментировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Назвав их «несерьезными», но «вызывающими сожаление», премьер напомнил: отношения Тбилиси и Вашингтона «неуклонно портились в течение четырех лет», прошедших с момента парламентских выборов 2020 года.

Тогда, по убеждению правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), Вашингтон активно помогал оппозиции, в первую очередь партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД).

Грузинские власти уверены, что подходы Вашингтона с тех пор не изменились. По мнению премьера Кобахидзе, введение санкций в предвыборный период «ставит целью влияние на выборы», но «ответ грузинского народа будет резким — отправка ЕНД в прошлое». Политик уверен, что санкциями «никто не сможет обеспечить возвращение во власть» тех людей, которые «принесли Грузии войну» 2008 года.

Тем временем ЕНД и другие оппозиционные силы, а также союзные им НКО приветствовали введение новых санкций, но дали понять, что ожидают еще более жестких мер против высших руководителей страны. В том числе против основателя ГМ Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили.

Георгий Двали, Тбилиси