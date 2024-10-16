Центробанки отрегулировали наличные

Управляющие крупнейшими мировыми фондами резко сократили долю наличности в портфелях. Этому способствовало решение ФРС снизить базовую ставку, а также объявленные шаги по стимулированию экономики Китая. В сложившихся условиях управляющие увеличивают вложения в акции, прежде всего компаний США и КНР. Впрочем, стабильность спроса будет во многом зависеть от эффективности принимаемых регуляторами мер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Октябрьский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), показал резкое падение доли наличных средств в портфелях инвесторов. В опросе участвовал 231 портфельный менеджер, под управлением которых находится $574 млрд. Средняя доля кеша снизилась с 4,2% до 3,9%, минимального значения с февраля 2021 года. При этом число управляющих, у которых доля наличности в портфеле была ниже индикативного уровня, на 4% превосходило количество тех, у кого этот показатель был выше. Месяц назад портфелей с перевесом наличности было на 11% больше.

Сокращение доли наличных связано с улучшением ожиданий управляющих относительно перспектив мировой экономики на фоне реализации стимулирующих мер в крупнейших экономиках мира — США и Китая.

18 сентября американский регулятор снизил ставку сразу на 50 б. п., до 4,75–5%, что стало первым понижением ставки с марта 2020 года. При этом величина снижения оказалась в два раза больше, чем ожидали портфельные менеджеры, опрошенные BofA в августе. «Снижение ставки ФРС —прямой сигнал рынкам, что деньги становятся дешевле, и экономика США, похоже, пойдет к "мягкой посадке". Инвесторам это дает зеленый свет для покупок — акции на этом фоне, особенно на развитых рынках, выглядят куда привлекательнее, чем облигации или кеш»,— отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева.

Кроме того, Народный банк Китая в конце сентября объявил о решении снизить для коммерческих банков нормы резервирования активов на 0,5 п. п. Только данная мера должна высвободить около 1 трлн CNY ликвидности. В начале октября председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе сообщил о выпуске специальных облигаций для местных органов власти с целью поддержки производства. В таких условиях число управляющих, ожидающих более высоких темпов роста экономики Китая, на 48% превысило число тех, кто ожидает более низких темпов роста. В сентябре пессимистов было на 18% больше, чем оптимистов.

В таких условиях свободную ликвидность инвесторы активно направляют на покупку акций. По данным BofA, число управляющих, у которых вложения в акции были выше индикативного уровня, на 31% превысило число тех, у которых показатель был ниже. За месяц показатель вырос на 20 п. п., что стало сильнейшим движением с июня 2020 года.

О росте инвестиций в акции свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research, согласно которым за четыре недели, закончившиеся 9 октября, глобальные инвесторы вложили в акции свыше $108 млрд.

При этом главными бенефициарами стали фонды Китая, чистые привлечения в которые составили почти $62 млрд, рекордный показатель за все время наблюдений. В фонды США было инвестировано около $38 млрд, что в четыре раза выше покупок в предыдущем месяце. «Пока рано говорить о структурном влиянии объявленных стимулов на экономику Китая, в краткосрочной перспективе они скорее вселяют надежду, чем уверенность»,— отмечает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анастасия Власова.

Несмотря на изоляцию российского фондового рынка, оптимизм в отношении ведущих экономик, пусть и не сразу, но будет оказывать позитивное влияние и на него. «Смягчение монетарной политики ФРС обычно спекулятивно поддерживает котировки сырьевых товаров, что позитивно для российской экономики и экспортеров в моменте. Но на более отдаленной перспективе такое резкое начало цикла снижения ставок ФРС обычно свидетельствует об уже начавшемся значительном замедлении экономической активности, конечный спрос на сырье на мировых рынках наверняка начнет снижаться»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев.

Большее значение для российского рынка будет иметь стимулирование экономики КНР, который стал ключевым торговым партнером России. «Складывающаяся в Китае ситуация позволяет постепенно и осмысленно создавать стимулы по линии инвестиционного сотрудничества, а также наладить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на фоне "торговых войн", объявленных Поднебесной западными странами»,— считает Анастасия Власова.

Виталий Гайдаев