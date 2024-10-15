Конкурс отложили до весны

Конкурс на замещение должности главы Саратова должен состояться не раньше весны — с таким заявлением выступил председатель городской думы Сергей Овсянников. Депутат объяснил свое предложение необходимостью дать оценку действиям исполняющего полномочия (и.п.) главы Павла Суркова по прохождению отопительного сезона и обеспечения жизнедеятельности города в зимний период. По мнению спикера, также высказать свое мнение об успешности деятельности и.п. смогут горожане. Политологи отмечают, что у гордумы нет опыта изучения и анализа общественного мнения, а перенос конкурса обусловлен желанием региональных властей сохранить пространство для маневра и продлить время поиска более подходящей кандидатуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Сурков не избавится от приставки и.п. раньше весны 2025 года

Фото: Telegram-канал Павел Сурков Павел Сурков не избавится от приставки и.п. раньше весны 2025 года

Фото: Telegram-канал Павел Сурков

Председатель Саратовской городской думы Сергей Овсянников анонсировал перенос конкурса по избранию главы Саратова на весну 2025 года. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

Главу городской администрации в областном центре выбирает конкурсная комиссия, членов которой утверждают депутаты гордумы. Подать документы может любой гражданин РФ или иностранец, если его пассивное избирательное право не ограничено решениями суда или документами силовых структур. Согласно федеральному закону «О местном самоуправлении», у думы для назначении даты конкурса есть шесть месяцев с момента принятия отставки предыдущего градоначальника.

Господин Овсянников сообщил, что считает преждевременным проводить конкурс на замещение должности градоначальника в ближайшее время. «Впереди один из самых сложных для городского хозяйства периодов: отопительный сезон и зима. Очень большая нагрузка на весь жилищно-коммунальный комплекс и коммунальные службы. Справедливо, если решение по главе областного центра будет приниматься весной, когда можно будет в полной мере оценить, как администрация прошла это испытание»,— подчеркнул председатель муниципального собрания.

По словам Сергея Овсянникова, весной можно будет оценить работу господина Суркова по количеству нареканий от горожан, качеству уборки города, оперативности устранения коммунальных аварий. Причем, первоочередным критерием будет выступать оценка саратовцев. «Жителем, на чье мнение предстоит ориентироваться депутатам, будет сам Сергей Овсянников. Насколько я понимаю, у городской думы нет никаких способов получить обратную связь от населения»,— рассказал «Ъ — Средняя Волга» политолог Александр Пантелеев. По его мнению, если бы собрание действительно хотело узнать мнение горожан, то могло бы инициировать референдум или опрос.

Павел Сурков перешел на работу в мэрию Саратова в начале сентября после восемнадцати лет в должности главы Татищевского района. Спустя несколько дней Лада Мокроусова, которая возглавляла город с конца 2022 года, ушла на больничный. С тех пор в ранее активном Telegram-канале «Лада Мокроусова» перестали появляться сообщения. 4 октября городская дума приняла ее отставку. Причины кадрового решения не сообщались.

Несмотря на приставку исполняющего полномочия главы Павел Сурков начал кадровые перестановки в администрации города. В частности, в отставку ушли главы Волжского, Кировского, Заводского и Фрунзенского районов областного центра — их сменили трое депутатов Саратовской облдумы Татьяна Ерохина, Александр Блатман и Иван Бабошкин, а также экс-глава Советского района области Сергей Пименов. Также Павел Сурков ввел должность начальника управления военно-патриотической работы, которую уже занял бывший татищевский военком Геннадий Борисов. Вице-мэром по экономике стал Александр Родионов, до того работавший первым заместителем господина Суркова в администрации Татищевского района.

«Павел Сурков известен как работник давным-давно. У принимающих решения людей есть все возможности оценить его успехи на предыдущем месте»,— рассуждает Александр Пантелеев. Политолог усомнился в том, что решение о переносе конкурса на весну принималось на уровне гордумы: «Я думаю, что была команда подождать. Возможно, пока еще не нашли более подходящего кандидата на это место».

Александр Пантелеев также предположил, что называть отведенный Павлу Суркову срок испытательным не стоит: «Политический менеджмент региона оставляет себе время для маневра. Возможно для того, чтобы подобрать какую-то новую кандидатуру»,— резюмировал эксперт. Колебания в выборе нового главы города он объяснил политической нестабильностью и запросом на новые лица во власти. По мнению господина Пантелеева, оптимальной кандидатурой будет человек с опытом участия в СВО.

Никита Маркелов