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Коммерсантъ FM
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Ни штатно ни валко

Доходы внештатных аналитиков растут опережающими темпами

Аналитики данных и бизнес-аналитики, работающие вне штата компаний, стали зарабатывать в среднем на четверть больше, чем годом ранее. Темпы роста сопоставимы с теми, которые наблюдаются среди программистов, и превышают показатели роста зарплат специалистов в штате. Участники рынка связывают это с ростом спроса на специалистов по импортозамещению софта и стирающейся разницей между методами сотрудничества в компаниях. Крупный бизнес, однако, отмечает, что внештатных специалистов труднее контролировать на предмет безопасности данных.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среднемесячный доход аналитиков данных и бизнес-аналитиков, работающих в качестве проектных исполнителей, в январе—сентябре 2024 года вырос на 26% год к году и составил 102,6 тыс. руб., сообщили “Ъ” в сервисе Solar Staff. В среде digital-специалистов более высокими темпами, по данным компании, доходы росли только у программистов — на 30% год к году, до 149 тыс. руб. Меньший рост зарплат аналитиков отметили в сервисе объявлений о работе hh.ru. По данным за первые девять месяцев 2024 года, соискателям на должность бизнес-аналитиков в среднем предлагают зарплату на 13% выше, чем в прошлом году (117,8 тыс. руб.), аналитикам данных — на 7% (113,7 тыс. руб.).

Доходы других digital-специалистов (менеджеров по продукту и маркетингу, дизайнеров, копирайтеров) на Solar Staff выросли в диапазоне от 6% до 16%, в зависимости от вида деятельности. Внештатные специалисты «могут быстрее и более гибко закрывать задачи бизнеса», утверждает гендиректор сервиса Владимир Корицкий. Ранее hh.ru отмечал падение как зарплат, предлагаемых штатным копирайтерам, так и количества вакансий (см. “Ъ” от 6 сентября).

Данные о росте доходов внештатных аналитиков «говорят о нехватке специалистов этого направления на рынке», считает директор департамента разработки группы «Рексофт» Николай Сокорнов.

Спрос на специалистов формируют компании, которые реализуют проекты по импортозамещению софта: «Для замены глобальных решений требуется проделать огромный пласт аналитической работы». По его словам, за последние два года спрос на аналитиков вырос в три-четыре раза. Их работа, как правило, проектная, и компаниям выгоднее работать с ними по модели аутстаффинга (временное привлечение сотрудников сторонней компании). «В штат специалисты берутся в том случае, если проект постоянный и касается конфиденциальной информации»,— отметил господин Сокорнов.

Спрос на копирайтеров и редакторов снизился из-за нейросетей

Привлечение внешних специалистов, однако, требует отдельной подготовки, отметили в Ассоциации больших данных (объединяет «Яндекс», VK, «Ростелеком», «МегаФон» и др.): «С ними необходимо заключать детализированные договоры о конфиденциальности и обеспечивать соблюдение всех мер защиты, так как ключевое отличие при найме внештатных сотрудников — уровень доступа к данным. Чувствительные данные, как правило, остаются им недоступны, а ответственность ограничена рамками NDA (соглашений о неразглашении.— “Ъ”)». Внутренние команды, по словам представителя ассоциации, лучше со спецификой бизнес-процессов, что позволяет им эффективнее выполнять анализ.

Участники рынка могут одновременно нанимать аналитиков на свои проекты и, будучи аутсорс-компанией, привлекать специалистов в команды заказчиков, говорит директор по HR компании «Девелоника» (входит в ГК Softline) Елена Волкова: «Особой разницы между способами взаимодействия на текущий момент нет. Работодателю куда важнее качество знаний и практическое умение их применять». Она добавила, что доходы и зарплаты специалистов могут быть выше указанных, если специалист обладает углубленной специализацией: «Например, понимает не только специфику финтеха как отрасли, но и разбирается в системной части и технических свойствах продукта». С точки зрения финансовых и налоговых рисков «сейчас не имеет значения, какой вариант сотрудничества используется — "штат" или "не штат"», добавляет гендиректор компании РДТЕХ Светлана Иванова.

Юрий Литвиненко

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