Такой текст нам не нужен

Рост популярности генеративных нейросетей привел к снижению как количества вакансий на должности копирайтера и редактора, так и зарплат, предлагаемых таким специалистам. Представители фриланс-бирж признают, что из-за нейросетей уменьшилось количество заказов на расшифровку и перевод текстов. Тем не менее нельзя говорить о полной замене труда копирайтеров и редакторов генеративными сервисами, отмечают участники рынка, просто их стали активнее искать в специализированных сообществах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С января по август 2024 года на hh.ru было опубликовано 13,6 тыс. вакансий копирайтера, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,7 тыс.), сообщили “Ъ” в сервисе поиска работы. Сократилось и количество вакансий редактора, причем почти в два раза, с 12,6 тыс. в первые восемь месяцев 2023 года до 7 тыс. с начала 2024 года. В среднем работодатели стали предлагать соискателям на эти должности меньший заработок: копирайтерам — на 21% по сравнению с прошлым годом (58 тыс. руб.), редакторам — на 13% (65,1 тыс. руб.).

Вместе с тем стало больше вакансий копирайтеров, в которых от соискателей требуются навыки работы с генеративными нейросетевыми продуктами (GPT).

Если в январе—августе 2023 года GPT упоминались в 156 вакансиях, то в январе—августе 2024 года — в 371. Зарплаты, предлагаемые копирайтерам с навыками работы с GPT, в этом году выровнялись со средними по профессии (57,6 тыс. руб.), в то время как в 2023-м они были существенно ниже (49,8 тыс. против 75 тыс. руб.).

Мировые исследователи уже отмечали влияние генеративных технологий на рынок труда — в частности, падение спроса на заказы для фрилансеров. В работе, связанной с написанием текстов, это проявилось заметнее всего: количество заявок на такие задачи на биржах фриланса снизилось на 30,37% за два года, следует из исследования ученых из Гарвардской школы бизнеса, Технического университета Берлина и Имперского колледжа Лондона от октября 2023 года.

Дмитрий Масюк, директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса», в интервью “Ъ” 10 апреля: «В целом мы уже имеем довольно универсальные генеративные модели, и какую-то базовую работу можно отдавать им».

На бирже фриланса «Адвего», как сказал “Ъ” ее директор по развитию Максим Сергеев, за год снизился объем «специфических типов заказов: на перевод — более чем на 70%, на расшифровку аудио и видео — более чем на 50%». Причина этого, по его словам, именно в нейросетевых сервисах, «позволяющих получить перевод или расшифровку не хуже, чем от живого человека, причем, что важно, значительно быстрее». В то же время он говорит, что количество заказов на копирайтинг на бирже только растет, а оценивать спрос на копирайтеров по данным классифайдов некорректно: «Рынок копирайтинга — это в основном разовые работы».

Рынок контент-услуг перенасыщен, и нейросетевые сервисы снизили потребность в традиционных копирайтерах, говорит гендиректор сервиса работы с внештатными сотрудниками Solar Staff Владимир Корицкий. При этом он отметил, что снижение стоимости их услуг связано и с тем, что люди в целом стали активнее потреблять другие, нетекстовые виды контента: «Пользователи больше обращают внимание на видеоформат и игровые механики, поэтому компании все больше ориентируются на создание такого контента, требующего других навыков».

Снижение количества вакансий на сайтах по поиску работы может быть связано со сменой каналов поиска таких специалистов, считает управляющий партнер digital-компании JetStyle Наталья Устименко: «Все чаще объявления появляются в специализированных каналах и чатах в Telegram». Она отмечает, что нельзя говорить о полной замене труда копирайтеров генеративными сервисами. Причина, в частности, в способности нейросетей довольно точно определять текст, созданный другими GPT. Кроме того, такой контент не жалуют поисковые системы: «Например, Google может пессимизировать страницы с текстами, написанными искусственным интеллектом. Когда начался рост популярности генеративных сервисов, поисковик к своим стандартным факторам ранжирования ("экспертиза", "авторитет", "доверие") добавил "опыт", который ИИ передать не может».

Юрий Литвиненко