На саммит БРИКС в аэропорту Казани закроют зал повышенной комфортности терминала 2

В дни проведения саммита БРИКС, в международном аэропорту Казани с 08:00 19 октября закроют зал повышенной комфортности терминала 2 для обслуживания клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе казанской воздушной гавани.

Зал повышенной комфортности будет закрыт по техническим причинам до 08:00 26 октября. Пресс-служба аэропорта рекомендует пассажирам внутренних авиарейсов пользоваться терминалами 1 и 1А.

Ранее сообщалось, что с 19 октября такси в аэропорт Казани может быть недоступно.

Диана Соловьёва