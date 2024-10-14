С 19 по 26 октября в аэропорт жителям и гостям столицы Татарстана рекомендуется добираться на электричке, услуги такси могут быть недоступны. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 19 октября такси в казанский аэропорт может быть недоступно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ С 19 октября такси в казанский аэропорт может быть недоступно

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Кроме того, с 13 по 26 октября автомобили внутри ограждения (временного периметра безопасности привокзальной площади) на парковке Р1 перед терминалом 1А казанского аэропорта планируют переместить на суточную «Мегапарковку». Стоимость «Мегапарковки» — 300 руб. в сутки.

Также ограничат работу каршеринга, аренду электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали вывозить транспортные средства в аренду из города. К 19 октября они будут полностью убраны с улиц Казани.

Зарина Акбирова