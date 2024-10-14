С 19 октября такси в казанский аэропорт может быть недоступно
С 19 по 26 октября в аэропорт жителям и гостям столицы Татарстана рекомендуется добираться на электричке, услуги такси могут быть недоступны. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.
С 19 октября такси в казанский аэропорт может быть недоступно
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Кроме того, с 13 по 26 октября автомобили внутри ограждения (временного периметра безопасности привокзальной площади) на парковке Р1 перед терминалом 1А казанского аэропорта планируют переместить на суточную «Мегапарковку». Стоимость «Мегапарковки» — 300 руб. в сутки.
Также ограничат работу каршеринга, аренду электросамокатов и велосипедов. Операторы уже начали вывозить транспортные средства в аренду из города. К 19 октября они будут полностью убраны с улиц Казани.