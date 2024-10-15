Аренду пересчитали в суде

Арбитражный суд Краснодарского края отказал мэрии Сочи в удовлетворении иска к АО «Санаторий “Кудепста”» о взыскании 1,3 млн руб. за аренду участка площадью 30,3 тыс. кв. м. Истец предположил, что организация уклоняется от уплаты, однако она внесла сумму, которая выходит за рамки законодательно предусмотренного размера аренды. Суд решил взыскать с администрации 15 млн руб. по встречному иску общества. Юристы считают, что у мэрии мало шансов оспорить решение в апелляционной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи в удовлетворении иска к АО «Санаторий “Кудепста”» о взыскании 1,3 млн руб. за аренду участка и 120 тыс. руб. неустойки. При этом суд удовлетворил встречный иск общества о взыскании с мэрии 15 млн руб. неосновательного обогащения и 1,5 млн руб. за пользование чужими денежными средствами, следует из картотеки арбитражных дел.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Санаторий “Кудепста”» зарегистрировано в 2002 году в Краснодаре. Общество специализируется на деятельности санаторно-курортных организаций. Генеральный директор — Станислав Лобачев.

Согласно материалам дела, санаторий «Кудепста» является арендатором участка площадью 30,3 тыс. кв. м на улице Сухумское шоссе в Хостинском районе. В 2016 году вступило в силу постановление администрации, согласно которому величина арендной платы определяется по рыночной цене земельного участка. Впоследствии мэрия и санаторий «Кудепста» внесли изменения в договор аренды, установив годовую плату размером 3,6 млн руб. В 2020 году общество предположило, что данная сумма рассчитана незаконно, и направило иск в суд, который в итоге признал изменения недействительными.

В 2021 году администрация Сочи обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края, полагая, что санаторий «Кудепста» уклоняется от внесения арендной платы. В иске мэрия указала на 1,3 млн руб. задолженности и на 120 тыс. руб. неустойки. Суд определил, что величина аренды спорной территории до 11 августа 2017 года равнялась 1,5% от рыночной стоимости участка. С 12 августа того же года она назначается в размере земельного налога. Взяв во внимание эти факты, суд самостоятельно рассчитал величину аренды за период с 2016 по 2022 год и получил сумму, равную 10,4 млн руб. Суд установил, что общество внесло оплату в большем объеме, чем предусмотрено законодательством, и не удовлетворил иск.

В 2022 году Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству встречный иск ООО «Санаторий “Кудепста”» к администрации Сочи о взыскании 15 млн руб. неосновательного обогащения и 1,5 млн руб. за пользование чужими денежными средствами. С 12 августа 2017 года общество должно было вносить арендную плату в размере земельного налога, однако не делало этого. Суд определил, что организация уплатила 25 млн руб., из которых 15 млн руб. являются излишне внесенными. Общество представило расчет процентов за пользование чужими средствами, который суд признал верным, полностью удовлетворив встречный иск.

В пресс-службе администрации курорта не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ-Сочи». Представитель АО «Санаторий “Кудепста”» отказался от комментариев, сославшись на то, что у организации отсутствует интерес в огласке данного спора.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан обращает внимание на заявление администрации о применении срока исковой давности. По его словам, суд обоснованно отклонил обращение, поскольку учел тот факт, что срок прервался из-за признания долга арендодателем.

Эксперт считает, что мэрии вряд ли удастся обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции. «Полагаю, администрация может пойти по пути оспаривания методики расчета арендной платы, примененной судом, настаивая на правильности своего первоначального расчета. Также возможны аргументы о том, что все платежи производились в рамках действующего договора аренды и, следовательно, не могут рассматриваться как неосновательное обогащение. Кроме того, могут обратить внимание апелляционного суда на вывод в части прерывания срока исковой давности. Администрация может настаивать на том, что не было признания долга с ее стороны и, соответственно, срок исковой давности не прерывался», — говорит Антон Помазан.

Андрей Куценко