К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник сбора урожая

16 октября с заходом солнца начинается праздник Суккот. У этого праздника есть несколько названий: праздник шалашей (кущей), праздник сбора урожая, конец странствий по пустыне и избавление еврейского народа от египетского рабства. Он напоминает о временах, когда наши предки под предводительством Моисея вышли из египетского рабства и сорок лет странствовали по Синайской пустыне. Во время своих скитаний евреи жили в простых временных жилищах — шалашах, называемых «сукка», которые и стали отличительной особенностью и символом праздника, отсюда же идет и его название.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Главный раввин России Адольф Шаевич

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В дни праздника Суккот принято жить в шалашах: в них едят, пьют, принимают гостей и спят. Заповедь о «сукке» призвана напоминать нам об исходе из Египта и о той уверенности, которую проявили наши предки, уходя в пустыню и полностью полагаясь на Всевышнего.

Другая очень важная заповедь праздника — обряд «арба миним», что в переводе означает «четыре вида растений». Для этого готовят специальную связку, которая и состоит из четырех видов растений: этрог — плод дерева семейства цитрусовых, лулав — нераскрывшийся побег финиковой пальмы, адас — мирт, арава — ветка ивы. Эти букеты являются неотъемлемым атрибутом Суккота. Ароматом этих растений наполнен весь праздник, а сам обряд символизирует единство еврейского народа и взаимную ответственность друг за друга.

Суккот является одним из трех паломнических праздников. В древнем Иерусалиме в дни Суккота паломники прибывали в Храм, принося Всевышнему множество плодов в благодарность за урожай. Считается, что во время праздника Суккот Всевышний решает, сколько воды Он пошлет на землю в предстоящем году: будет ли много дождей или будет засуха. Во времена Храма существовал обычай совершать в Суккот возлияние воды на храмовый жертвенник, чтобы Всевышний ниспослал благословенный, обильный дождями год. Воду для этой церемонии торжественно черпали из источника Шилоах около Иерусалима и приносили в Храм.

Празднование Суккота не просто дань традиции. Считается, что эти дни даны нам для осмысления важности духовной жизни. Это радостный и веселый праздник, который наступает после окончания серьезного периода, когда Всевышний решает судьбу каждого из нас. Но мы должны помнить и осознавать, что главные ценности — это не материальные блага, а исполнение заповедей Всевышнего, наши духовные устремления и благие дела. Мы не должны забывать, что вся наша основательная и устроенная жизнь — временная, и никакие надежные стены и крыши не защитят нас от гнева Создателя.

Мы живем в очень непростое время. И я хочу пожелать всем избавления от невзгод, счастливого и сладкого нового года, а также здоровья, мира и благополучия.

Главный раввин России Адольф Шаевич