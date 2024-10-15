«Основатели Artstory выставляют только то искусство, которое им действительно нравится»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич вспоминает значимые проекты пространства в Старопименовском переулке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Галерее Artstory исполнилось 10 лет, первый полноценный юбилей. В наше не самое простое время, не слишком дружелюбное к художественным проектам, это серьезный путь, который вместе прошли основатели галереи в Старопименовском переулке Люсинэ Петросян и Михаил Опенгейм. За эти годы проведено около 60 выставочных проектов и еще больше лекций, мастер-классов, круглых столов и кинопоказов.

Среди выставок мне сразу вспоминаются экспозиции «художников галереи»: у Владимира Мигачева, Александра Кабина, Сергея Горшкова было по несколько проектов. У последнего, кстати, и сейчас проходит выставка «Парк культуры и отдыха Лени и Сережи», где его работы гармонично сочетаются с полотнами и объектами Леонида Пурыгина, одного из главных объектов собирательства коллекционеров Оппенгейма и Петросян. А еще они собирают работы Моисея Фейгина, «последнего русского авангардиста», как они его называют и чье имя фактически ввели в историю русского искусства. Выставка Фейгина была, помнится, вторым проектом в галерее.

А вот самый первый мы делали вместе с Люсей, Мишей и Лерой Галлай, придумывали его сначала в бесконечных мозговых штурмах в кофейнях вокруг Маяковки, — «Время Движения», к 50-летию самой загадочной и недооцененной арт-группы художников-кинетистов. Затем связывались с оставшимися членами группы, которых разбросало по жизни и по миру, реставрировали их чудо-объекты, привозили на открытие авторов. Уже потом были крупные и этапные даже выставки, такие как «Война участвует во мне», «Очарованные Востоком» и «Ташкентский альбом», трудный межмузейный проект «Мясницкая 21. Перекрестки судеб» или регулярные выставки «Коллекции историй», показывающие собрание самих галеристов.

«Парк Лени и Сережи» показывает живопись и деревянную скульптуру художников разных: неформал и хулиган Пурыгин, как он себя называл, «гениальный из Нары», и Горшков, уважаемый художник и галерист из Воронежа. Но их творческие методы оказались схожи, а главное — близки устремлениям основателей галереи Artstory, которые всегда выставляют только то искусство, которое им действительно нравится.