Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Основатели Artstory выставляют только то искусство, которое им действительно нравится»

Дмитрий Буткевич — о юбилее галереи

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич вспоминает значимые проекты пространства в Старопименовском переулке.

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Галерее Artstory исполнилось 10 лет, первый полноценный юбилей. В наше не самое простое время, не слишком дружелюбное к художественным проектам, это серьезный путь, который вместе прошли основатели галереи в Старопименовском переулке Люсинэ Петросян и Михаил Опенгейм. За эти годы проведено около 60 выставочных проектов и еще больше лекций, мастер-классов, круглых столов и кинопоказов.

Среди выставок мне сразу вспоминаются экспозиции «художников галереи»: у Владимира Мигачева, Александра Кабина, Сергея Горшкова было по несколько проектов. У последнего, кстати, и сейчас проходит выставка «Парк культуры и отдыха Лени и Сережи», где его работы гармонично сочетаются с полотнами и объектами Леонида Пурыгина, одного из главных объектов собирательства коллекционеров Оппенгейма и Петросян. А еще они собирают работы Моисея Фейгина, «последнего русского авангардиста», как они его называют и чье имя фактически ввели в историю русского искусства. Выставка Фейгина была, помнится, вторым проектом в галерее.

А вот самый первый мы делали вместе с Люсей, Мишей и Лерой Галлай, придумывали его сначала в бесконечных мозговых штурмах в кофейнях вокруг Маяковки, — «Время Движения», к 50-летию самой загадочной и недооцененной арт-группы художников-кинетистов. Затем связывались с оставшимися членами группы, которых разбросало по жизни и по миру, реставрировали их чудо-объекты, привозили на открытие авторов. Уже потом были крупные и этапные даже выставки, такие как «Война участвует во мне», «Очарованные Востоком» и «Ташкентский альбом», трудный межмузейный проект «Мясницкая 21. Перекрестки судеб» или регулярные выставки «Коллекции историй», показывающие собрание самих галеристов.

«Парк Лени и Сережи» показывает живопись и деревянную скульптуру художников разных: неформал и хулиган Пурыгин, как он себя называл, «гениальный из Нары», и Горшков, уважаемый художник и галерист из Воронежа. Но их творческие методы оказались схожи, а главное — близки устремлениям основателей галереи Artstory, которые всегда выставляют только то искусство, которое им действительно нравится.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...