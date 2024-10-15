Строительство складов растет в цене

Себестоимость строительства качественных складских комплексов по итогам января—сентября 2024 года в регионах Центральной России выросла на 14% год к году, в среднем до 63,4 тыс. руб. за 1 кв. м, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По данным аналитиков, основная доля в стоимости — строительство логопарков — 65%, стоимость которых по итогам трех кварталов текущего года увеличилась на 9% год к году. По данным Минстроя РФ, самыми быстрорастущими в цене материалами стали сэндвич-панели и арматура (16%), воздуховоды (15%) и строительный песок (14%). Затраты на инженерные сети в январе—сентябре 2024 года выросли на 18% год к году, сообщили в NF Group, ссылаясь на опрос игроков рынка.

Стройматериалы для проектов light industrial (складская и индустриальная недвижимость в черте города) за девять месяцев подорожали на 8%, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко. При этом, добавляет эксперт, расходы на внутреннюю отделку объектов такого формата на 62% выше, чем при строительстве традиционных логопарков.

Несмотря на рост себестоимости строительства складской недвижимости, этот сегмент остается привлекательным для инвесторов, отмечает Константин Фомиченко. По итогам 2024 года ожидается рекордный объем инвестиций в этом секторе рынка — 150–160 млрд руб., прогнозирует эксперт. По данным IBC Real Estate, в целом за 2024 год объем ввода новых логопарков в России увеличится на 3% год к году, до 3,9 млн кв. м.

София Мешкова