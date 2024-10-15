Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Строительство складов растет в цене

Конъюнктура

Себестоимость строительства качественных складских комплексов по итогам января—сентября 2024 года в регионах Центральной России выросла на 14% год к году, в среднем до 63,4 тыс. руб. за 1 кв. м, говорится в исследовании консалтинговой компании NF Group. По данным аналитиков, основная доля в стоимости — строительство логопарков — 65%, стоимость которых по итогам трех кварталов текущего года увеличилась на 9% год к году. По данным Минстроя РФ, самыми быстрорастущими в цене материалами стали сэндвич-панели и арматура (16%), воздуховоды (15%) и строительный песок (14%). Затраты на инженерные сети в январе—сентябре 2024 года выросли на 18% год к году, сообщили в NF Group, ссылаясь на опрос игроков рынка.

Стройматериалы для проектов light industrial (складская и индустриальная недвижимость в черте города) за девять месяцев подорожали на 8%, подсчитал партнер NF Group Константин Фомиченко. При этом, добавляет эксперт, расходы на внутреннюю отделку объектов такого формата на 62% выше, чем при строительстве традиционных логопарков.

Несмотря на рост себестоимости строительства складской недвижимости, этот сегмент остается привлекательным для инвесторов, отмечает Константин Фомиченко. По итогам 2024 года ожидается рекордный объем инвестиций в этом секторе рынка — 150–160 млрд руб., прогнозирует эксперт. По данным IBC Real Estate, в целом за 2024 год объем ввода новых логопарков в России увеличится на 3% год к году, до 3,9 млн кв. м.

София Мешкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...