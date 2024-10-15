Аварийность на дорогах России сократилась на 1,6%

Количество ДТП с пострадавшими на дорогах России за девять месяцев 2024 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Актуальные данные опубликованы на сайте ГИБДД России. Всего в стране зафиксировано 96,3 тыс. аварий. Количество погибших в ДТП увеличилось на 0,6% (до 10,4 тыс.), число раненых сократилось на 2,5% (до 120 тыс.).

Самыми частыми видами аварий стали столкновения (43,2 тыс. ДТП), наезды на пешеходов (23,1 тыс.) и съезды с автотрасс (9,7 тыс.). Самыми редкими — наезды на гужевой транспорт (шесть аварий) и наезды на животных (665). Последних с начала года зафиксировано на 20% больше, чем за девять месяцев 2023 года. Заметную динамику прироста показывают также ДТП по причине технической неисправности транспортных средств (+25,7%) и опрокидывания автомобилей (+17,1%). Количество ДТП с водителями в состоянии опьянения (алкогольного и наркотического) сократилось на 12,9%, с отказавшимися от медицинского освидетельствования — на 0,7%.

Лидерами по количеству аварий традиционно являются Москва (6,5 тыс. ДТП), Краснодарский край (4,4 тыс.) и Нижегородская область (3,3 тыс.). Больше всего погибших — в Краснодарском крае (571), в Московской (463) и Ростовской областях (382). Меньше всего аварий с начала года произошло на Чукотке (11), в Ненецком автономном округе (18) и в Чечне (97).

Иван Буранов