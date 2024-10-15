Ускорение автоодобрения

Уровень одобрений банками автокредитов в сентябре 2024 году вырос до 22,4%, тем самым отыграв снижение весны—начала лета. Этому способствовал рост покупок новых автомобилей, в том числе на ожиданиях увеличения утильсбора. Кроме того, в условиях ужесточения регуляторных требований банки стали больше выдавать кредитов качественным заемщикам. Однако в ближайшие месяцы банкиры и автодилеры ждут замедления выдач и более консервативной оценки клиентов. Лишь под Новый год рынок автокредитования вновь оживится на фоне сезонного роста спроса и необходимости закрывать планы по продажам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился “Ъ”, уровень одобрения в сегменте автокредитования по итогам сентября поднялся до 22,4%. Это максимальное значение с марта текущего года, когда этот показатель был на уровне выше 25%. По данным участников рынка, в 2023 году уровень одобрения в сегменте был 30%.

Согласно данным НБКИ, уровень одобрения в сегменте автокредитования восстанавливается последние три месяца после провала весны—начала лета. При этом уровень одобрения растет на фоне обновления рекордных показателей по выдачам автокредитов и несмотря на ужесточение регулирования.

По данным Frank RG, в сентябре банки выдали 173 тыс. автокредитов почти на 248 млрд руб., обновив исторические рекорды.

Между тем с 1 июля начали действовать новые требования ЦБ, касающиеся автокредитования: установлены надбавки к коэффициентам риска для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50% (см. “Ъ” от 27 апреля). Помимо этого, с 1 октября на рынке произошло повышение утильсбора. «Эти меры сократили поток заявок от клиентов с недостаточными доходами»,— указывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Уровень одобрения рос и по причине увеличения доли продаж новых автомобилей, по которым, как правило, выше кредитное качество клиентов и, следовательно, выше уровень одобрения, поясняет управляющий директор Экспобанка Дмитрий Маслов. Оформление автокредита на новый автомобиль — менее рискованная процедура для банка: проще оценить маржинальность залога на продолжительном временном отрезке, дешевле обходится страхование, поясняют участники рынка.

Однако в четвертом квартале банки могут сократить свои риск-аппетиты, а автодилеры — темпы продаж, сходятся во мнении эксперты.

«Мы скорректировали показатели одобрения главным образом по причине более жестких требований по уровню закредитованности заемщиков»,— отмечает Дмитрий Маслов. По данным агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в сентябре 2024 года достигли 150,9 тыс. штук, что является рекордом за последние почти три с половиной года (см. “Ъ” от 3 октября). При этом в октябре—ноябре продажи автомобилей будут снижаться от уровня сентября, считает директор агентства Сергей Удалов. «Первые недели октября уже подтверждают этот тренд, продажи были выбраны "наперед" в связи со стремлением успеть совершить покупку до повышения утильсбора»,— поясняет он.

Показать некоторый рост рынок сможет в декабре, чему будет способствовать закрытие корпоративных бюджетов, скидки и акции от дистрибуторов и дилеров для выполнения годовых планов, покупка подарков, отмечает господин Удалов. На этом фоне можно ожидать и незначительного роста уровня одобрения в сегменте, поскольку с 1 января ожидается очередная индексация утильсбора, что дополнительно усилит традиционно высокий спрос на автомобили в конце года, отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Тем более что компенсацией выдач кредитов заемщикам, попадающим под повышенное резервирование, для банков являются сохраняющиеся высокие ставки и полной стоимостью кредиты (ПСК), считает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова. В середине октября финансовые маркетплейсы предлагали автокредиты с ПСК 10–35% годовых и ставкой 20–30% годовых.

Полина Трифонова