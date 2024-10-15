Говорит и показывает

Объем рынка экосистемных подписок по итогам года может достичь 130 млрд руб., а число их пользователей — 76,5 млн человек, подсчитали в J’son & Partners Consulting. В дальнейшем сегмент будет расти за счет развития цифровых ассистентов с голосовым интерфейсом, считают в агентстве. Участники рынка же считают фактором роста расширение числа сервисов в подписках экосистем, однако некоторые видят замедление темпов роста рынка, объясняя это адаптацией после ухода западных продуктов из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием аналитического агентства J’son & Partners Consulting «Экосистемы России в B2C и B2B-сегментах». Из него следует, что рынок экосистемных подписок по итогам 2024 года может достичь 130 млрд руб., увеличившись с 111,7 млрд руб. в 2023 году. Вырастет и число пользователей — с 66,1 млн человек в прошлом году до 76,5 млн в текущем. «Рынок в денежном выражении растет не в прямой пропорции к росту базы, что связано с наличием в подписках определенного числа промо- и акционных пользователей (тестирующих бесплатный период сервиса, в среднем 10–20% от годовой базы), а также "сроком жизни" подписчиков в экосистеме»,— отмечается в исследовании.

В то же время из экосистем практически исчезли услуги, которые предоставляются не самими создателями, а их партнерами на аутсорсинге, уточнил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов: «Либо такие услуги стали четко стандартизованы и приведены в соответствие с требованиями экосистем». Основным фактором будущего роста рынка в агентстве называют развитие цифровых ассистентов, в особенности с голосовым интерфейсом.

Сейчас на российском рынке есть несколько представителей голосовых помощников. Речь идет об «Алисе» («Яндекс»), «Марусе» (VK), «Салюте», «Афине», «Джой» («Сбер») и «Секретаре» (ранее — «Олег», Т-Банк). На западном рынке самые популярные примеры — это Alexa (Amazon), Google Assistant и Siri (Apple).

Число подписчиков «Яндекс Плюса» составляет более 33,7 млн пользователей, говорит руководитель этого подразделения в компании Андрей Гевак. Он уточнил, что «Яндекс Плюс» расширяет наполнение подписки: «Кроме музыки, кино и кешбэка баллами стали доступны "Яндекс Книги", спортивный и детский контент, а также "Яндекс Пэй"». Ранее «Ъ» сообщал, что «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса (включал проекты «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги») со «Сбером» (см. «Ъ» от 24 июня 2020 года).

Число экосистемных пользователей МТС по итогам второго квартала превысило 15 млн, рассказала директор департамента по развитию экосистемных продуктов оператора Наталья Лесогор. По ее словам, выручка от экосистемных пользователей за год выросла на 14,2%, что свидетельствует о более высоком среднем чеке у таких абонентов.

163 миллиарда рублей достигнет рынок экосистемных подписок к 2028 году, по прогнозу J’son & Partners Consulting.

Однако в «Сбере» говорят, что рынок подписочных моделей замедляется на 10–15% в связи с адаптацией после ухода зарубежных сервисов: «При этом он продолжает расти как с точки зрения количества пользователей, так и с точки зрения бюджета». Точками роста популярности подписок будут персонализация и мультисервисность, ожидают в «Сбере» и говорят, что по итогам 2024 года доля подписок на одного пользователя составит 1,7. «СберПрайм» по итогам сентября пользуются более 15,5 млн человек. В Т-Банке (Т-Банк Про) не ответили “Ъ”.

В целом операторы экосистем за 2022–2023 годы существенно обновили свой состав: они закрыли 37 сервисов (15% от изначального числа) и открыли 67 новых (рост на 28%), оценивали в аналитическом агентстве Spektr (см. “Ъ” от 15 января). Рынок экосистем достаточно насыщен, считает управляющий партнер Spektr Николай Седашов. Но темпы прироста подписчиков замедлились, и теперь перед компаниями стоит задача не только привлечь новых пользователей, но и удержать их. Для этого у пользователя должна быть возможность получать все сервисы без необходимости подписываться на несколько экосистем, уточнил он. Также будут набирать обороты и нишевые подписки, считает Николай Седашов,— на здоровье, телемедицину или спорт (аналоги абонементов): «Это помогает продвигать нишевые сервисы экосистем».

Юлия Юрасова, Юлия Пославская