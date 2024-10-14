Аренду сверят с обстоятельствами

Власти Белгородской области усилят контроль за предоставлением пострадавшим от украинских обстрелов выплат на аренду жилья. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о случаях, когда люди пытаются получить ежемесячную компенсацию в 20 тыс. или 40 тыс. руб. по фиктивным договорам на непригодную для проживания недвижимость. При выявлении подозрительных сделок чиновники будут прерывать выплаты. К сегодняшнему дню власти компенсировали аренду жилья почти 4 тыс. жителей на сумму 129 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия обстрелов Белгородской области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Последствия обстрелов Белгородской области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В понедельник в ходе совещания в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков рассказал о случаях махинаций с выплатами, предоставляемыми нуждающимся на аренду жилья. Минувшим летом власти начали компенсировать такие траты жителям региона, покинувшим свои дома в закрытых из-за обстрелов со стороны Украины населенных пунктах. Такая мера поддержки была введена по решению оперативного штаба региона. Изначально семьи получали по 10 тыс. руб., а многодетные — по 15 тыс. в месяц. Позже власти увеличили размер выплат до 20 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно (см. “Ъ” от 5 августа).

По данным портала «Мир квартир», ставки аренды квартир в Белгороде с июля по сентябрь показали небольшую динамику. В среднем съем жилья в городе подорожал на 3%, а по сравнению с началом года и вовсе снизился. По сравнению с январем аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подешевела на 9,3% и 9,8%, а трехкомнатных — на 16,4%. Сейчас в среднем однушку можно арендовать за 14,4 тыс. руб. в месяц, двушку — за 18,5 тыс. руб., а трешку — за 22,48 тыс. руб.

«У нас уже появляются факты, когда приносят договор на помещение, которое непригодно для проживания, которое опечатано, где никто не живет,— рассказал на совещании господин Гладков.— При выявлении таких фактов мы будем комиссионно фиксировать и прекращать выплаты. Здесь есть все признаки нарушения норм и даже признаки мошенничества. Не хочется привлекать правоохранительные органы — и так люди натерпелись. Но с другой стороны, нарушать закон никто не имеет права».

Господин Гладков не назвал числа выявленных случаев с признаками нарушений.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области, к концу прошлой недели выплату за съем жилья получили почти 3,7 тыс. переселенцев, а общий объем финансирования на данный момент составил 129 млн руб. Также власти компенсируют людям частичную и полную потерю имущества из-за украинских атак. По словам министра соцзащиты Елены Батановой, более 5 тыс. человек получили по 50 тыс. руб., а около 1 тыс. жителей — по 100 тыс. и 150 тыс. руб. в рамках этой программы. Всего на такие выплаты к настоящему моменту выделили 430,6 млн руб. Еще 135 человек, полностью потерявших жилье из-за обстрелов, получат по 150 тыс. руб. после 18 октября.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подтверждает, что описанные Вячеславом Гладковым действия могут быть расценены как мошенничество.

«Предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения с целью получения необоснованной выгоды, часто таким образом квалифицируется. То же касается случаев, когда лицо получает выгоду или выплаты, на которые рассчитывать не может. Но в каждом случае органы следствия должны разбираться отдельно»,— объясняет эксперт. Господин Горбунов при этом предположил, что возбуждение уголовных дел по описанным фактам может вызвать негативный общественный резонанс.

Вячеслав Гладков ранее уже критиковал тех, кто пытался незаконно получать деньги, выделяющиеся на помощь пострадавшим от украинских атак. В июле в ходе общения с подписчиками в соцсетях он рассказал о недобросовестных жителях областного центра, разбивающих кафельную плитку и стекла в своем жилье. Это делается, по его словам, для получения от властей компенсации, которая положена пострадавшим от обстрелов со стороны Украины (см. “Ъ” от 13 июля).

И сами пострадавшие от атак становятся жертвами мошенников: к примеру, неизвестные под видом сотрудников министерства соцзащиты предлагают людям ускорить выплаты за гонорар в 15 тыс. руб. Власти призывают жителей ориентироваться только на информацию, распространяемую на официальных ресурсах.

Сергей Толмачев, Воронеж