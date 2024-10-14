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Аренду сверят с обстоятельствами

Белгородские власти усилят контроль над помощью переселенцам из-за случаев мошенничества

Власти Белгородской области усилят контроль за предоставлением пострадавшим от украинских обстрелов выплат на аренду жилья. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о случаях, когда люди пытаются получить ежемесячную компенсацию в 20 тыс. или 40 тыс. руб. по фиктивным договорам на непригодную для проживания недвижимость. При выявлении подозрительных сделок чиновники будут прерывать выплаты. К сегодняшнему дню власти компенсировали аренду жилья почти 4 тыс. жителей на сумму 129 млн руб.

Последствия обстрелов Белгородской области

Последствия обстрелов Белгородской области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Последствия обстрелов Белгородской области

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В понедельник в ходе совещания в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков рассказал о случаях махинаций с выплатами, предоставляемыми нуждающимся на аренду жилья. Минувшим летом власти начали компенсировать такие траты жителям региона, покинувшим свои дома в закрытых из-за обстрелов со стороны Украины населенных пунктах. Такая мера поддержки была введена по решению оперативного штаба региона. Изначально семьи получали по 10 тыс. руб., а многодетные — по 15 тыс. в месяц. Позже власти увеличили размер выплат до 20 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно (см. “Ъ” от 5 августа).

По данным портала «Мир квартир», ставки аренды квартир в Белгороде с июля по сентябрь показали небольшую динамику. В среднем съем жилья в городе подорожал на 3%, а по сравнению с началом года и вовсе снизился. По сравнению с январем аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подешевела на 9,3% и 9,8%, а трехкомнатных — на 16,4%. Сейчас в среднем однушку можно арендовать за 14,4 тыс. руб. в месяц, двушку — за 18,5 тыс. руб., а трешку — за 22,48 тыс. руб.

«У нас уже появляются факты, когда приносят договор на помещение, которое непригодно для проживания, которое опечатано, где никто не живет,— рассказал на совещании господин Гладков.— При выявлении таких фактов мы будем комиссионно фиксировать и прекращать выплаты. Здесь есть все признаки нарушения норм и даже признаки мошенничества. Не хочется привлекать правоохранительные органы — и так люди натерпелись. Но с другой стороны, нарушать закон никто не имеет права».

Господин Гладков не назвал числа выявленных случаев с признаками нарушений.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения и труда Белгородской области, к концу прошлой недели выплату за съем жилья получили почти 3,7 тыс. переселенцев, а общий объем финансирования на данный момент составил 129 млн руб. Также власти компенсируют людям частичную и полную потерю имущества из-за украинских атак. По словам министра соцзащиты Елены Батановой, более 5 тыс. человек получили по 50 тыс. руб., а около 1 тыс. жителей — по 100 тыс. и 150 тыс. руб. в рамках этой программы. Всего на такие выплаты к настоящему моменту выделили 430,6 млн руб. Еще 135 человек, полностью потерявших жилье из-за обстрелов, получат по 150 тыс. руб. после 18 октября.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов подтверждает, что описанные Вячеславом Гладковым действия могут быть расценены как мошенничество.

«Предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения с целью получения необоснованной выгоды, часто таким образом квалифицируется. То же касается случаев, когда лицо получает выгоду или выплаты, на которые рассчитывать не может. Но в каждом случае органы следствия должны разбираться отдельно»,— объясняет эксперт. Господин Горбунов при этом предположил, что возбуждение уголовных дел по описанным фактам может вызвать негативный общественный резонанс.

Вячеслав Гладков ранее уже критиковал тех, кто пытался незаконно получать деньги, выделяющиеся на помощь пострадавшим от украинских атак. В июле в ходе общения с подписчиками в соцсетях он рассказал о недобросовестных жителях областного центра, разбивающих кафельную плитку и стекла в своем жилье. Это делается, по его словам, для получения от властей компенсации, которая положена пострадавшим от обстрелов со стороны Украины (см. “Ъ” от 13 июля).

И сами пострадавшие от атак становятся жертвами мошенников: к примеру, неизвестные под видом сотрудников министерства соцзащиты предлагают людям ускорить выплаты за гонорар в 15 тыс. руб. Власти призывают жителей ориентироваться только на информацию, распространяемую на официальных ресурсах.

Сергей Толмачев, Воронеж

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Основные события СВО за октябрь 2024 года

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12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли &lt;br>На фото: последствия обстрела города Шебекино

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон» &lt;br>На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб. &lt;br>На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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