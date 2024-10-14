Замкомандира взвода не пустили домой

Мосгорсуд оставил под стражей заместителя командира взвода ОМОНа «Ахмат-1» Росгвардии Умара Чичаева, принимавшего участие в вооруженном конфликте в офисе ООО «Вайлдберриз» в Романовом переулке. Получившего тогда ранение фигуранта обвинили в убийстве и покушении, а суд арестовал его до 18 ноября. Адвокат подследственного в апелляционной инстанции настаивал, что причастность его подзащитного к вменяемым ему в вину преступлениям не доказана, и просил отпустить Умара Чичаева под домашний арест, однако своего не добился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Чичаев не смог убедить суд, что скрываться от следствия не собирается

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Умар Чичаев не смог убедить суд, что скрываться от следствия не собирается

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Заседание, на котором рассматривалась жалоба адвоката Дмитрия Горбунова на арест Умара Чичаева, началось с почти полуторачасовым опозданием, а само уложилось в полчаса. Дополнительной проблемой стала установка нормальной видеосвязи с СИЗО «Матросская Тишина», где содержится господин Чичаев и откуда он дистанционно участвовал в процессе.

Мера пресечения в виде содержания под стражей Умару Чичаеву, который известен как многократный победитель разного уровня соревнований по смешанным единоборствам, кикбоксингу и тхэквондо, была избрана Басманным судом столицы 20 сентября. Всего тогда суды Москвы отправили за решетку более трех десятков человек, которые 18 сентября участвовали в кровопролитном конфликте в офисе «Вайлдберриз», в ходе которого два человека были убиты и около десятка ранены. Сам Умар Чичаев также пострадал во время инцидента.

Представляющий интересы подследственного адвокат Дмитрий Горбунов просил решение Басманного суда отменить и назначить его подзащитному любую другую меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО.

В частности, адвокат предложил домашний арест с правом на двухчасовые прогулки утром и вечером. Защитник напомнил, что обвиняемый имеет жилье в Одинцовском районе Московской области, где проживают его супруга и четверо детей.

Обосновывая свою жалобу, адвокат Горбунов заявил, что в суде первой инстанции не было представлено доказательств причастности Умара Чичаева к вмененным ему в вину преступлениям. В конфликте, сказал защитник, участвовали около 30 человек, и кто из них стрелял, а кто нет, следствие на момент ареста так и не выяснило. Соответственно, отметил адвокат, не было оснований предъявлять его подзащитному обвинения в убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ), а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ), поскольку изъятый у господина Чичаева пистолет был табельным. Даже в обвинении, указал защитник, сказано, что законность ношения изъятого оружия еще предстоит выяснить. Также адвокат отметил, что в «арестных» материалах нет данных о том, что во время конфликта кто-то был убит (отсутствовало свидетельство о смерти) или получил ранения. Действия же Умара Чичаева не были конкретизированы: указывалось лишь, что в момент стрельбы он находился по такому-то адресу. Кроме того, отметил адвокат, суд первой инстанции фактически проигнорировал тот факт, что сам Умар Чичаев был серьезно ранен и нуждался в уходе.

Предъявленное замкомвзвода обвинение можно считать незаконным и потому, подчеркнул господин Горбунов, что в соответствующем постановлении значился Чичаев К. С., тогда как у его подзащитного инициалы У. С.

Доводы следствия о том, что, оставаясь на свободе, его подзащитный может оказать давление на свидетелей, поскольку, будучи замкомандира взвода ОМОНа, имеет связи в правоохранительных органах, адвокат назвал необоснованными. Он также отметил, что без прямого участия господина Чичаева боевая работа всего его подразделения может оказаться под вопросом.

Выступление самого обвиняемого было коротким.

Умар Чичаев напомнил, что находится на госслужбе, и заявил, что не намерен скрываться от следствия.

Тем более что на иждивении у него жена и четверо несовершеннолетних детей, один из которых нуждается в особом уходе, поскольку имеет инвалидность.

В итоге, заслушав стороны, Мосгорсуд решил, что решение Басманного суда было обоснованным, и жалобу защиты отклонил. Адвокат Горбунов заявил, что обжалует и это решение «в вышестоящей инстанции».

Алексей Соковнин