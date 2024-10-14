Казанцам рекомендовано носить паспорт для прогулок в центре города во время саммита БРИКС

Казанцам рекомендовано иметь при себе паспорт для посещения некоторых локаций в центре города во время саммита БРИКС. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана — руководитель аппарата кабинета министров республики Шамиль Гафаров на брифинге «О временных ограничениях во время проведения саммита глав государств БРИКС в г. Казани».

Рекомендация распространяется на казанцев, живущих близ улиц, где будет введено ограничение движения.

Влас Северин