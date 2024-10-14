Владелец Пермского свинокомплекса создал холдинговую структуру

В поселке Майском (Краснокамский муниципальный округ) 11 октября зарегистрировано АО «Агро-Холдинг “Майский”», говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Юрлицо с уставным капиталом в 100 тыс. руб. возглавил владелец имущества Пермского свинокомплекса Артем Болдырев, владельцем акций выступил Алексей Бородин, бывший директор АО «Агро-альянс». Основной вид деятельности вновь созданного АО — оптовая торговля мясом и мясными продуктами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермский свинокомплекс.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермский свинокомплекс.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Болдырев пояснил «Ъ-Прикамье», что компания создана с целью структурирования бизнеса, она будет выполнять функции управляющей компании активами холдинга.

Напомним, этой весной конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» реализовал имущественный комплекс предприятия АО «Агро-Альянс» бизнесмена Артема Болдырева. Стоимость сделки составила 247 млн руб.

АО «Агро-Альянс» — не чуждая Пермскому свинокомплексу организация. В начале 2022 года АО стало владельцем стада Пермского свинокомплекса. Основным видом деятельности «Агро-Альянса» является разведение свиней. После того как в прошлом году все сотрудники АО «Пермский свинокомплекс» были официально уволены в связи с готовящейся ликвидацией, часть из них была переведена в подконтрольное господину Болдыреву ООО «Майский мясокомбинат» (переработка), часть — в АО «Агро-Альянс», непосредственно занимающееся свиноводством.

Выручка АО «Агро-Альянс» в 2023 году выросла с 1,3 до 1,4 млрд руб. Убыток сократился с 237,9 млн руб. до 116,4 млн руб. (более чем в два раза).

Выручка ООО «Майский мясокомбинат» за 2023 год увеличилась более чем в 31 раз — с 30,9 млн руб. до 949,4 млн руб. Убыток в размере 210 тыс. руб. перерос в прибыль, которая составила 4,1 млн руб.