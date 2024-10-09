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В аэропорту Казани машины внутри ограждения на парковке Р1 переместят на другую парковку

В Казани с 13 по 26 октября автомобили внутри ограждения (временного периметра безопасности привокзальной площади) на парковке Р1 перед терминалом 1А международного аэропорта планируют переместить на суточную «Мегапарковку» Р7. Об этом сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.

В аэропорту Казани машины перед терминалом 1А переместят на суточную парковку

В аэропорту Казани машины перед терминалом 1А переместят на суточную парковку

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту Казани машины перед терминалом 1А переместят на суточную парковку

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С завтрашнего дня до 26 октября парковку Р2 напротив терминалом 2 по техническим причинам закроют для заезда.

Пассажирам авиарейсов рекомендуют использовать суточную парковку Р7.

Ранее стало известно, что с 10 октября по техническим причинам введут ограничения на работу двух парковок рядом с международным аэропортом.

Диана Соловьёва

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