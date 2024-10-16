Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выучите еще один язык, чтобы повысить эффективность мозга

У людей, знающих много языков, мозг более активный и адаптивный

Сканирование показало, что у людей, говорящих на двух языках, образуется заметно больше нейронных связей между областями головного мозга. Лучше всего такие связи образуются у молодых людей — и у тех, кто знает больше языков.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

«Наша работа показывает, что изучение второго языка в детстве помогает создать более эффективную организацию мозга с точки зрения функциональной связи»,— делится результатами работы ее ведущий автор Зевс Грасия Табуэнка, научный сотрудник Университета Макгилла в Торонто.

Для исследования ученые отобрали 151 человека, которые говорили только на французском, только английском или на обоих языках. Участникам исследования сделали МРТ-сканирование, которое отслеживало организацию нейронных связей во всем головном мозге.

Изучение второго языка, по-видимому, повышает нейропластичность мозга — его способность создавать новые связи внутри себя. Результаты показали, что этот эффект был наиболее сильным, когда участник эксперимента выучивал второй язык в молодом возрасте.

«Наши результаты показывают, что чем раньше возникает второй языковой опыт, тем шире область мозга, вовлеченная в нейропластичность,— продолжает Табуэнка.—Вот почему мы наблюдаем более высокую связанность мозжечка с корой при более раннем воздействии второго языка».

Новые данные дополняют выводы, сделанные этими же исследователями в предыдущих работах: разным областям мозга приходится работать совместно, чтобы обслуживать потребности дву- или многоязычного человека, из-за этого количество связей быстро растет.

А когда в мозге много связей, это значительно увеличивает его, так сказать, мощность, мыслительную способность, создает дополнительные резервы для высшей нервной деятельности. В конце концов это сказывается на скорости старения, так что можно предполагать, что люди, изучающие языки на протяжении жизни, дольше остаются в хорошей мозговой форме.

Вероятно, заключают авторы работы, изучение иностранных языков может быть хорошим реабилитирующим методом после тяжелых черепно-мозговых травм.

По материалам статьи.

Ольга Грибова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...