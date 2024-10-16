Выучите еще один язык, чтобы повысить эффективность мозга

Сканирование показало, что у людей, говорящих на двух языках, образуется заметно больше нейронных связей между областями головного мозга. Лучше всего такие связи образуются у молодых людей — и у тех, кто знает больше языков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

«Наша работа показывает, что изучение второго языка в детстве помогает создать более эффективную организацию мозга с точки зрения функциональной связи»,— делится результатами работы ее ведущий автор Зевс Грасия Табуэнка, научный сотрудник Университета Макгилла в Торонто.

Для исследования ученые отобрали 151 человека, которые говорили только на французском, только английском или на обоих языках. Участникам исследования сделали МРТ-сканирование, которое отслеживало организацию нейронных связей во всем головном мозге.

Изучение второго языка, по-видимому, повышает нейропластичность мозга — его способность создавать новые связи внутри себя. Результаты показали, что этот эффект был наиболее сильным, когда участник эксперимента выучивал второй язык в молодом возрасте.

«Наши результаты показывают, что чем раньше возникает второй языковой опыт, тем шире область мозга, вовлеченная в нейропластичность,— продолжает Табуэнка.—Вот почему мы наблюдаем более высокую связанность мозжечка с корой при более раннем воздействии второго языка».

Новые данные дополняют выводы, сделанные этими же исследователями в предыдущих работах: разным областям мозга приходится работать совместно, чтобы обслуживать потребности дву- или многоязычного человека, из-за этого количество связей быстро растет.

А когда в мозге много связей, это значительно увеличивает его, так сказать, мощность, мыслительную способность, создает дополнительные резервы для высшей нервной деятельности. В конце концов это сказывается на скорости старения, так что можно предполагать, что люди, изучающие языки на протяжении жизни, дольше остаются в хорошей мозговой форме.

Вероятно, заключают авторы работы, изучение иностранных языков может быть хорошим реабилитирующим методом после тяжелых черепно-мозговых травм.

По материалам статьи.

Ольга Грибова